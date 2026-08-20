דקת חיזוק ביום למה תוקעים בשופר בכל בוקר בחודש אלול? | צפו ברבי אלימלך בידרמן השופר לוחש לנו "אל תלבש את החליפה, הוא רוצה לגנוב לך!" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 למה תוקעים בשופר בכל בוקר בחודש אלול? | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:43למה תוקעים בשופר בכל בוקר בחודש אלול? | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאהיהודי חזר בריא מחו"ל אבל שבור | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|19.08.26 אלולרבי אלימלך בידרמןתקיעת שופרדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:בני ברק: ילד כבן 5 נשכח בתוך אוטובוס לוהט במשך כשעה וחצי; זה מצבושאול כהנא|10:52"אבא שבשמיים, תודה שנתת לי לעמוד פה" | חתונת הנס של שורד השבי אליה כהןאיציק אוחנה|09:39הסוד נחשף | חתנו של הגר"י זילברשטיין הסביר: איך כל השיניים של חמיו שלמות?חיים רוזנבוים|19.08.26אולי גם יעניין אותך:"אהרוג אותך": עצר לאמבולנס - וחטף איומים ברצח באמצע הכבישיוסי נכטיגל|19.08.26עם מצנפת וטלית חדשה | הגאון רבי יאיר הדאיה הוכתר לרבה של אילתחיים רוזנבוים|19.08.26פרשת ההיעלמות: כך נראים החיפושים הנרחבים אחרי בחור הישיבה נחמן שטרנהרץ|19.08.26
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