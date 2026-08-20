דקת חיזוק ביום למה תוקעים בשופר בכל בוקר בחודש אלול? | צפו ברבי אלימלך בידרמן השופר לוחש לנו "אל תלבש את החליפה, הוא רוצה לגנוב לך!" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)