בהצבעה מכרעת שסיימה שלב נוסף במאבק ממושך, אישרה מועצת העיר רעננה את המשך פעילותו של בית הספר חב"ד בעיר, ברוב של 9 תומכים מול 4 מתנגדים. ההחלטה התקבלה בתמיכת ראש העיר חיים ברוידא, לאחר שהנושא שב לדיון בעקבות ערר שהוגש נגד האישור הקודם.

המאבק סביב בית הספר מתנהל כבר תקופה ארוכה. קבוצת תושבים המתגוררים בסביבת המוסד פעלה נגד הפעלתו והעלתה שורה של טענות תכנוניות ותחבורתיות. בקרב הנהלת בית הספר והורי התלמידים טענו מנגד כי מאחורי ההתנגדויות עומדים מניעים אנטי-דתיים וניסיון להצר את צעדיו של מוסד חינוכי דתי בעיר.

בשנת הלימודים האחרונה למדו בבית הספר כ-110 תלמידים, ובשנת הלימודים הקרובה צפוי מספרם להגיע לכ-150 תלמידים. מדובר בילדי משפחות תושבות רעננה המבקשות עבור ילדיהן חינוך ברוח המוסד.

הסוגיה הגיעה לוועדת הערר, שהחזירה את הנושא לבחינה מחודשת. בעקבות ההחלטה קיימה העירייה הליך נוסף לבחינת פעילות בית הספר והסוגיות שהועלו בעניינו, ובסופו הובא האישור פעם נוספת להכרעת מועצת העיר.

לחץ מצד המתנגדים

גם הפעם ליווה את הדיון לחץ מצד המתנגדים. למרות זאת, ראש העיר חיים ברוידא ורוב חברי המועצה תמכו בהמשך פעילות בית הספר. בסביבת בית הספר אומרים כי המאבק חרג מזמן משאלות נקודתיות הנוגעות למבנה. לדבריהם, מדובר בניסיון מתמשך של קבוצה קטנה לכפות את עמדתה על מוסד המשרת משפחות ותלמידים תושבי העיר ולמנוע ממנו להתבסס ברעננה.

עבור כ-150 התלמידים ומשפחותיהם, ההחלטה מסיימת שלב נוסף במאבק שנכפה עליהם ומעניקה לבית הספר אפשרות להמשיך בפעילותו. מבחינתם, מדובר גם במסר רחב יותר - מוסד חינוכי דתי הוא חלק לגיטימי מהמרקם העירוני ברעננה, ולחץ ציבורי של קומץ מתנגדים אינו יכול לבטל את זכותם של הורים לבחור את החינוך המתאים לילדיהם.

אבי פרנקל, נציג ועד ההורים, מסר: "מצער לראות שיש מי שבוחר להמשיך ולהיאבק בילדי רעננה ולהערים קשיים על הקמת בית קבע למוסד, ללא כל הצדקה עניינית. למעלה מ-150 תלמידים לא צריכים לשלם את המחיר ולהיטלטל מדי שנה ממקום למקום. אחרי שנים של חוסר ודאות, הגיע הזמן לאפשר לילדים ללמוד במקום קבוע, ראוי ויציב, כפי שמגיע לכל תלמיד בעיר".