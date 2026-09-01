לילה קשה חוו תושבים במספר שכונות בירושלים, כאשר במהלך הלילה (שלישי) התקבלו דיווחים על הפסקות מים ממושכות שנמשכו שעות ארוכות. על פי הדיווחים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', מספר אזורים בעיר נותרו ללא אספקת מים סדירה, והתושבים נאלצו להתמודד עם מחסור חמור במים לשתייה ולשימושים בסיסיים.
אחד התושבים תיאר את הלילה הקשה: "המים פסקו בסביבות שש בערב. לא היו לנו מים במשך בערך 12 שעות. לשתייה היה לנו ממש קצת, והצטמצמנו עם המים שהיו. במקרה שמענו שהולכת להיות הפסקה ומילאנו שני בקבוקים, אז זה מה שהיה לנו". לדבריו, המחסור הורגש בכל ההתנהלות בבית: "לא היו מים בשירותים, אי אפשר היה להתקלח, לא היה כלום. פשוט הסתדרנו עם מה שהיה וחיכינו שהמים יחזרו".
"יצאנו עם עגלה ודליים למלא מים"
תושב נוסף תיאר את ההתמודדות הקשה: "תרחישי האימים שאמרו שיהיו במלחמה עם איראן, רק אז עוד הייתה לנו שישיית מים. בדרך כלל הפסקת מים קורית למשך שעה עד שלוש שעות, ולכן בהתחלה לא רצינו לקנות מים. רק בערב קלטנו שאין לנו מה לשתות, שלא לדבר על שירותים ומקלחת".
המשפחה נאלצה לצאת לחפש מים: "יצאנו למכולת ומצאנו שישיית סודה אחרונה בחנות, מים כמובן לא היו. שיא הסיוט היה הבוקר, כשקמתי ומתוך שינה באתי ליטול ידיים, ולא היו מים". הוא הוסיף: "אמא שלי לא שרדה את זה ויצאה לעמדה של העירייה בשכונה לידינו, עם עגלה, דליים ובקבוקים ריקים. חזרנו מאות שנים אחורה". לדבריו, במהלך הבוקר אספקת המים בביתו חזרה.
ללא הודעה מוקדמת
לדברי התושבים, לא התקבלה אצלם הודעה מוקדמת על הפסקת מים יזומה או על עבודות מתוכננות באזור. "לפני זה לא ראינו שום דבר, לא קיבלנו הודעה. בערך בשש כבר התחילה ההפסקה ונשאר רק קצת מים בברזים", סיפר אחד התושבים.
באתר תאגיד הגיחון פורסמה הודעה שלפיה בשל השיבושים בפעילות מתקני ההתפלה, המשפיעים על אספקת המים הארצית, ייתכנו הפסקות ושיבושים באספקת המים גם בירושלים. בתאגיד מסרו כי הם פועלים מול הגורמים הרלוונטיים לצמצום השיבושים ולחידוש אספקת המים הסדירה.
"נגמרה הבריכה"
בשיחה עם מוקד הדיווח של תאגיד הגיחון במהלך הלילה, ביקש אחד התושבים להבין מתי צפויה אספקת המים לחזור. במהלך השיחה הוסבר כי אספקת המים לירושלים מושפעת מהשיבושים באספקה הארצית, וכי באזורים מסוימים קיימת בעיה במאגרי המים.
כאשר נשאל הנציג באופן ספציפי על שכונת סנהדריה, הוא השיב: "לשכונת סנהדריה יש לכם בריכה בסנהדריה? נגמרה. נגמרה הבריכה". בהמשך נמסר לתושב כי העדכון הבא בנוגע למצב צפוי להתקבל בשעה 07:00 בבוקר.
נקודות למילוי מים נפתחו ברחבי העיר
בתאגיד הגיחון הודיעו כי במקרה של שיבושי אספקה באזורים שונים יעודכנו התושבים לגבי נקודות לחלוקת מים ושעות פעילותן. במקביל נפתחו נקודות למילוי מכלי מים ברחבי ירושלים. בתאגיד ביקשו מהתושבים להגיע עם מכלים למילוי, וציינו כי בשלב זה אין צורך לאגור מים.
הרקע: השיבושים במתקני ההתפלה
הפסקות המים בירושלים הגיעו לאחר יום חריג במשק המים הארצי. מזג האוויר החריג גרם לעלייה בעכירות מי הים, שהובילה להפסקת פעילות של מתקני התפלה. בעקבות זאת נרשמו שיבושים באספקת המים באזורים שונים בארץ.
בהמשך חזרו חלק מהמתקנים לפעילות, אולם השיבושים עדיין הורגשו בירושלים במהלך הלילה. בעדכון שמסרו הבוקר רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי מרבית מתקני ההתפלה הושבתו הבוקר בעקבות העלייה בעכירות מי הים.
ברשות המים הבהירו כי אספקת המים לבתים תימשך, אך במקומות שבהם קיימת בעיה נקודתית תצומצם האספקה. במקביל, יצומצמו פעילות הגינון הציבורי והחקלאות. הגורמים המקצועיים ממשיכים לפעול להשבת משק המים לשגרה, כאשר במקביל נמשכים דיווחים על שיבושים נקודתיים באזורים שונים בארץ.
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