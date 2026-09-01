לילה קשה חוו תושבים במספר שכונות בירושלים, כאשר במהלך הלילה (שלישי) התקבלו דיווחים על הפסקות מים ממושכות שנמשכו שעות ארוכות. על פי הדיווחים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', מספר אזורים בעיר נותרו ללא אספקת מים סדירה, והתושבים נאלצו להתמודד עם מחסור חמור במים לשתייה ולשימושים בסיסיים.

אחד התושבים תיאר את הלילה הקשה: "המים פסקו בסביבות שש בערב. לא היו לנו מים במשך בערך 12 שעות. לשתייה היה לנו ממש קצת, והצטמצמנו עם המים שהיו. במקרה שמענו שהולכת להיות הפסקה ומילאנו שני בקבוקים, אז זה מה שהיה לנו". לדבריו, המחסור הורגש בכל ההתנהלות בבית: "לא היו מים בשירותים, אי אפשר היה להתקלח, לא היה כלום. פשוט הסתדרנו עם מה שהיה וחיכינו שהמים יחזרו".

"יצאנו עם עגלה ודליים למלא מים"

תושב נוסף תיאר את ההתמודדות הקשה: "תרחישי האימים שאמרו שיהיו במלחמה עם איראן, רק אז עוד הייתה לנו שישיית מים. בדרך כלל הפסקת מים קורית למשך שעה עד שלוש שעות, ולכן בהתחלה לא רצינו לקנות מים. רק בערב קלטנו שאין לנו מה לשתות, שלא לדבר על שירותים ומקלחת".

המשפחה נאלצה לצאת לחפש מים: "יצאנו למכולת ומצאנו שישיית סודה אחרונה בחנות, מים כמובן לא היו. שיא הסיוט היה הבוקר, כשקמתי ומתוך שינה באתי ליטול ידיים, ולא היו מים". הוא הוסיף: "אמא שלי לא שרדה את זה ויצאה לעמדה של העירייה בשכונה לידינו, עם עגלה, דליים ובקבוקים ריקים. חזרנו מאות שנים אחורה". לדבריו, במהלך הבוקר אספקת המים בביתו חזרה.

ללא הודעה מוקדמת

לדברי התושבים, לא התקבלה אצלם הודעה מוקדמת על הפסקת מים יזומה או על עבודות מתוכננות באזור. "לפני זה לא ראינו שום דבר, לא קיבלנו הודעה. בערך בשש כבר התחילה ההפסקה ונשאר רק קצת מים בברזים", סיפר אחד התושבים.

באתר תאגיד הגיחון פורסמה הודעה שלפיה בשל השיבושים בפעילות מתקני ההתפלה, המשפיעים על אספקת המים הארצית, ייתכנו הפסקות ושיבושים באספקת המים גם בירושלים. בתאגיד מסרו כי הם פועלים מול הגורמים הרלוונטיים לצמצום השיבושים ולחידוש אספקת המים הסדירה.