נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה (בין שני לשלישי) עם כתבים בבית הלבן ונשאל האם התקיפות נגד איראן ביממה האחרונה מסמנות תחילתו של מהלך צבאי מוגבל או מלחמה בהיקף מלא. תשובתו של הנשיא העלתה את המתיחות מדרגה נוספת.

"מדובר במדינה כושלת", מסר טראמפ בהתייחסו לאיראן. "זה לא אומר שלא נכה בהם. נראה מה יקרה". הנשיא הוסיף והדגיש כי "מצר הורמוז במצב מצוין מאוד. 30 ספינות בממוצע עוברות שם בלילה אחד. זו כמות משמעותית".

בהמשך דבריו, טראמפ התבטא בנחרצות: "נכנסנו לאיראן, ואנחנו מכים אותם קשות". כשנשאל מי מנהיג בימים אלו את איראן, השיב הנשיא: "הם לא באמת יודעים. לדעתי, הם לא יודעים מי המנהיג שלהם".

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די. ואנס הבהיר הלילה בשיחה עם כתבים את אופי הפעילות האמריקנית באזור. לדבריו, ארה"ב נמצאת כעת בשלב שבו חלק ניכר מפעילותה באזור נועד להבטיח את חופש השיט והמסחר במצר הורמוז.

ואנס ציין כי התקיפות האחרונות של ארה"ב היו בתגובה לכוונת האיראנים להניח מוקשים במצר. "מה שמוזר בעיניי הוא שלפעמים הם אפילו יורים על בעלי הברית שלהם, רק כדי למנוע את הזרימה החופשית של נפט וגז", הוסיף סגן הנשיא.

המתיחות הנוכחית החלה לאחר שאיראן תקפה אתמול כוחות אמריקניים בירדן. על פי דברי הנשיא טראמפ, מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית הצליחו ליירט את מרבית הטילים הבליסטיים ששוגרו לעבר הבסיסים האמריקניים. טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע במטרה משמעותית.

התקיפה האיראנית הגיעה כתגובה לפעולה אמריקנית מוקדמת יותר, שם תקפו כוחות צבא ארה"ב משגרים של משמרות המהפכה שהיו מיועדים להניח מוקשים בנתיב השיט הבין-לאומי. גורם אמריקני רשמי אישר כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות מצרור הירי האיראני.

בהקשר זה, שר החוץ האיראני ניסה לנצל את המצב ליצירת מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, כשהאשים את ראש הממשלה נתניהו בהתנהלות כפולה כלפי הממשל האמריקני.

צבא ירדן דיווח כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה פעלו ליירט שמונה טילים שחצו את המרחב האווירי הירדני במהלך התקיפה.