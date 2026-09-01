מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

משבר מים חריג בהיקפו פוקד את ישראל ביממה האחרונה (שלישי): חמישה מתוך שישה מתקני התפלה גדולים הושבתו עקב זיהום ועכירות חמורה במי הים התיכון. בעוד שרשות המים מרגיעה כי האספקה הביתית תימשך, החקלאים בדרום מתריעים מפני אסון חקלאי לקראת תקופת החגים.

החל מיום שבת, החלו מתקני ההתפלה שלאורך חופי הים התיכון לסבול מזיהום קשה של מיקרו-אצות, שמקורן ככל הנראה בדלתא של נהר הנילוס במצרים. הזרמים הובילו את האצות, שחודרות את המסננים בשל גודלן הזעיר, צפונה אל חופי ישראל. כתוצאה מכך, הושבתו כליל פעילותם של חמישה מתקני התפלה מרכזיים: אשקלון, אשדוד, שורק א', שורק ב' ופלמחים. בצהריים (שלישי) הוחלט להחזיר את מתקן פלמחים לפעילות חלקית בלבד בניסיון להקל על העומס. מנגד, מתקני ההתפלה בחדרה ובאילת ממשיכים לפעול כסדרם.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

"אירוע חסר תקדים בהיקפו"

דיויד מיולגאי, מנכ"ל חברת התפעול של מתקן ההתפלה בחדרה - היחיד שפועל כעת במלוא התפוקה מבין המתקנים הגדולים, התייחס למשבר בשיחה עם ווינט ואמר: "אנחנו כיום עובדים במקסימום. המדינה ביקשה מאיתנו ואנחנו עובדים כעת 24/7 ללא הפסקה. אני 12 שנה בחברה ועוד לא היה אירוע חריג כזה שבו חמישה מתקנים מושבתים בו-זמנית. אני מעריך שניקוי המסננים יסתיים תוך יום-יומיים".

כיצד יושפעו האזרחים?

רשות המים מבקשת להרגיע את הציבור הרחב ומבהירה כי אין חשש למחסור במי שתייה. האספקה לבתים תימשך כסדרה, כאשר המדינה שואבת במקביל מים מהכנרת כדי לפצות על החוסר. עם זאת, הרשויות המקומיות התבקשו לצמצם משמעותית את השקיית הגינון הציבורי, וייתכנו שיבושים קלים או ירידה בלחץ המים באזורים נקודתיים בלבד.

במהלך היום התקבלו התרעות במספר יישובים. בירושלים נמסר כי בשל השיבושים בפעילות מתקני ההתפלה ייתכנו ירידות בלחצי המים ואף הפסקות מים בחלק מהשכונות. גם תושבים בקריית יערים קיבלו הודעה שלפיה ייתכנו הפסקות ושיבושים באספקת המים.

מתקן חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

החקלאים זועקים: "היבול ימות תוך 24 שעות"

בעוד בברזים הביתיים המים ממשיכים לזרום, מי שמשלם את המחיר הכבד של המשבר הם החקלאים במושבי הדרום, ובפרט בפתחת ניצנה. אספקת המים לחקלאות באזור הופסקה, והנזק עלול להיות בלתי הפיך.

רועי יוסף, חקלאי המגדל עגבניות בבאר מילכה, מתאר מציאות עגומה לקראת תקופת החגים, שבה הביקוש לסחורה נמצא בשיאו ובשיחה עם ווינט הוא אמר: "מעולם לא סגרו לנו את המים לחקלאות. אנחנו הספקים העיקריים של עגבניות למדינת ישראל בחגים. מספיק 24 שעות בלי מים והנזק יכול להוביל למוות של כל היבול. כל חקלאי פה השקיע מיליונים כדי להתחיל את העונה. זה עניין קיומי, עלולים להיסגר משקים שלא ייפתחו שוב".

ברשות המים עדכנו כי בעקבות הפסקת פעילות מתקני ההתפלה, הונחה הפחתה של אספקת המים השפירים לחקלאות בדרום, במטרה לשמור על מלאי המים ולתת עדיפות לאספקה לצרכים חיוניים. במקביל, חברת מקורות הגבירה את השימוש באמצעי ההפקה הזמינים.

החקלאים באזור מצפים כי רשות המים תמצא פתרון חירום מהיר שימנע את קריסת מפעל חייהם ואת הפגיעה באספקת הירקות לשוק המקומי בימים הקרובים. כאמור, על פי הערכות גורמי המקצוע, המשבר צפוי להסתיים תוך יום-יומיים עם השלמת ניקוי המסננים במתקני ההתפלה.