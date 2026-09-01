בחור חרדי בן 16 נפגע מאוטובוס בכניסה לירושלים - מצבו בינוני

נער חרדי בן 16 נפגע היום (שלישי) בתאונת דרכים בטרמפיאדה בכניסה לירושלים, סמוך לשכונת גבעת שאול. הנער פונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני ויציב, לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה בזירה.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז ירושלים, הנער נפגע מאוטובוס בזמן שהמתין בטרמפיאדה. צוותי הרפואה שהגיעו למקום מצאו את הנער כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו כתוצאה מהפגיעה.

יוני אלזרע ויוסף מוצרי, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בנפגע, מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה להולך הרגל שסובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו כתוצאה מפגיעת אוטובוס. לאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני ויציב".

מקרה זה מצטרף לשורה של תאונות דרכים בהן נפגעו הולכי רגל חרדים בשבועות האחרונים. לפני מספר ימים נפגע בחור ישיבה כבן 19 בתאונה דומה בכניסה לירושלים, כאשר גם הוא נפגע מאוטובוס.

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משפחת הנער עודכנה באירוע והגיעה לבית החולים. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה.