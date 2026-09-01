עזיבה נוספת ביש עתיד: ח"כית נוספת הודיעה שלא תתמודד לכנסת

חברת הכנסת דבי ביטון מיש עתיד הודיעה היום (שלישי) ליו"ר המפלגה יאיר לפיד כי לא תעמיד את מועמדותה לכנסת הבאה. ההודעה מגיעה על רקע גל עזיבות מתמשך במפלגה, כאשר מספר חברי כנסת בכירים כבר הודיעו בחודשים האחרונים על החלטתם שלא להתמודד או לעזוב את המפלגה.

"לאחר מחשבה, הודעתי ביום חמישי האחרון ליאיר לפיד על החלטתי שלא להעמיד את עצמי הפעם להתמודדות במסגרת הרשימה המתגבשת של יש עתיד לכנסת הקרובה", כתבה ביטון בהודעתה. "אני מסיימת ארבע שנים אינטנסיביות ומשמעותיות בכנסת בתחושת סיפוק גדולה וגאווה על העשייה הציבורית, החקיקה והמאבקים שהייתי שותפה להם".

ביטון הבהירה כי אינה נפרדת מיש עתיד ומהערכים שהובילו אותה. "אני לא נפרדת מיש עתיד, מהאנשים ומהדרך המשותפה שלנו. אמשיך להאמין בערכים שהובילו אותנו, לפעול למענם ולהיות חלק מהעשייה הציבורית גם בהמשך", מסרה.

חברת הכנסת הודתה ליאיר לפיד על האמון שנתן בה ועל ההזדמנות לפעול במסגרת המפלגה. "אני מודה ליאיר לפיד על האמון, על ההזדמנות ועל הדרך המשותפת, ולחברותיי וחבריי ביש עתיד על שנים של עבודה, חברות ועשייה יחד", ציינה.

גל עזיבות מתמשך

עזיבתה של ביטון מצטרפת לשורה ארוכה של חברי כנסת שהודיעו בחודשים האחרונים על החלטתם שלא להתמודד ברשימת יש עתיד או לעזוב את המפלגה לחלוטין. בועז טופורובסקי, ממקימי המפלגה, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים, ובחודש שלאחר מכן עשה זאת גם רון כץ.

החודש הודיע יואב סגלוביץ' על עזיבת המפלגה והצטרפותו לרשימת רע"מ של מנסור עבאס, ובהמשך עזב גם אלעזר שטרן והצטרף למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט. מוקדם יותר היום פורסם כי חבר הכנסת מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

אמש הודיע גם חבר הכנסת מיקי לוי כי סיכם עם יאיר לפיד שלא ייכלל ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה, אם כי הוא יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה. "אין בי כעס ואין בי מרירות. יש בי בעיקר תודה גדולה וגאווה על הדרך שעשינו יחד", כתב לוי.