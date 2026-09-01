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"נערים ונערות בפתחי בתי הכנסת"

סוער בשכונה הירושלמית: העירייה קיבלה החלטה שרירותית - הקהילה החרדית זועמת

עצרת תפילה ומחאה התקיימה אתמול בשכונת קרית יובל הירושלמית, שכונה שהפכה במרביתה לחרדית בשנים האחרונות | אלא שלמרות האוכלוסייה החרדית, העירייה בראשות משה ליאון החליטה על צעד שנוי במחלוקת שצפוי לדחוק את אורח החיים של הקהילה החרדית הגדולה בשכונה (חרדים) 

7תגובות

המתיחות סביב המרחב הציבורי בירושלים עולה מדרגה: אחרי המחאות נגד חילול השבת בקפה בסטמה וחסימות האוטובוסים בכניסה לעיר, מאות חרדים השתתפו אתמול (שני) בעצרת תפילה ומחאה מול בית ספר ממלכתי חדש, הצפוי לפתוח את שעריו בשכונת קריית יובל.

העצרת התקיימה לאור קריאת רבני הקהילות בשכונה, בהם הרב צבי וידר, רב השכונה, הרב סעדיה אלפון והרב ישעיה ארואץ. העצרת נפתחה בקריאת פרקי תהילים, על רקע החלטת עיריית ירושלים לפתוח תיכון חילוני באזור.

מנחה העצרת אמר: ״באנו להתריע ולזעוק כנגד אותם גורמים ידועים המנסים להפריע, לרמוס ולהצר את גבולות הקדושה, ולהתפלל לה׳ להעביר מאיתנו את המפריעים״.

רב השכונה, הרב צבי וידר, נשא דברים חריפים ואמר כי לצד התרחבות בתי הכנסת, בתי המדרש, גני הילדים, בתי הספר ותלמודי התורה בשכונה, ישנם גורמים המבקשים לדבריו לפגוע בצביונה: ״מנסים לקבץ מכל רחבי העיר נערים ונערות כנגד פתחם של בתי הכנסיות״.

הרב הוסיף כי המאבק יתנהל במקביל גם במישור הרוחני: ״אנו באים בדורון, תפילה ומלחמה. נמשיך להיאבק על קדושתו של המקום ולהשמיע את זעקתנו״.

מאבק משפטי נגד העירייה

בסיום העצרת התקבלו מספר החלטות מעשיות. הרבנים הודיעו על יציאה למאבק ציבורי ומשפטי, ובמרכזו הגשה מיידית של עתירה מנהלית נגד עיריית ירושלים, בטענה לפגיעה בזכויות הציבור החרדי ותלמידי השכונה.

במקביל קראו הרבנים לתושבים להתחזק בענייני קדושה ותפילה, כחלק מהמאבק על צביונה של קריית יובל.

מבחינת הרבנים והתושבים, העצרת אתמול מסמנת את פתיחתו של מאבק ציבורי ומשפטי נגד פתיחת התיכון בשכונה.

הבוקר, עם פתיחת שנת הלימודים בבית הספר, הגיע למקום ראש העיר משה ליאון והתייחס להפגנה שהתקיימה אתמול בסמוך למוסד. ליאון גינה את ההפגנה ואת ה"אלימות" כלשון ההודעה, ואמר: ״כראש עיר אני מגנה ומוקיע כל התקפה, הפגנה לא חוקית, ולבטח אלימות. לא ניתן לאלימות להרים ראש בעיר הזאת״

מעיריית ירושלים לא נמסרה תגובה.

עיריית ירושליםמשה ליאוןקריית יובל

7 תגובות

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4
מה החרדים בוכים על משה ליאון, הם בחרו בו ! היה טעות לבחור בו , בכל השכונות הוא משרת רק את החילונים ולא נותן שום מבני ציבור לחילונים .
אא
צודק
יהודה
3
כתושב מעל 20 שנה בקרית יובל כואב לראות את הפילוג שנוצר בשכונה . במשך עשרות שנים חיו להם זה לצד זה חרדים דתיים ומסורתיים וחילוניים בהרמוניה נפלאה ובשלווה עד שהגיעו קהילות חרדיות אשכנזיות שחושבים שהם הכי טובים מכולם ומרוממים מעם . חבל מאוד על החילול השם שנעשה אתמול מול המוסד לימודים . ההתנהגות לא תור
ברק
גם החילונים אשמים, יש כמה פרובוקטורים שכבר שנים פועלים נגד הציבור החרדי בשכונה מתוך שנאה ואטימות.
איתן
אתה קשקשן החרדים גרים פה מעל 25 שנה העירייה מצירה את צעדיהם בכל תחום החינוך והתרבות קצת תלמד את הנושא אח"כ תדבר על חילול השם
ברדק
2
עצוב שזאת העירייה שנבחרה
שימען

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