ליל שבת של טרור בשכונת קריית יובל בירושלים, תושבי רחוב אברהם שטרן התעוררו למראות קשים של מזוזות תלושות ותיבות דואר מפויחות | בין הקורבנות: קשישה ניצולת שואה ועולה חדש מצרפת שנותרו המומים: 'זה פחד איום, המשטרה חייבת להתעורר לפני שיישפך דם' | המראות המזעזעים (חרדים)
שמחה גדולה בשכונת קריית יובל, בני משפחת נקי שיחי', זכו לחבוק בימי החנוכה בת למזל טוב, לשמחת לב התושבים וכלל ישראל שהצטערו עמם בדיוק לפני שנתיים ימים בחג החנוכה כשבנם היניק לביא נקי ז"ל נפטר ממוות בעריסה והוא בן 5 חודשים בלבד (חרדים)
הקרבות המרים בין החרדים לחילונים בקריית היובל בירושלים עולים מדרגה, רגע לפני הבחירות המקומיות | רשימת 'האיחוד הירושלמי' של יוסי חביליו המתמודד על ראשות העיר מול משה ליאון עתרה לביהמ"ש בדרישה להפסיק את מימון ההסעות לתלמידות 'בית יעקב' | בסיעות החרדיות חוששים: "עתירה קנטרנית וקטנונית שנועדה לקושש קולות" | ומה יעשה ראש העיר? (בארץ)
מאבקים רבים נעשו על בית הספר 'עמל' בקריית יובל בירושלים אך לאחר ניצחון מזהיר של העירייה התושבים והרבנים חוששים כי היא אינה מתכוונת לתקצב את ההסעות למקום המרוחק | רבני השכונה הודיעו כי אם העניין לא יסודר הלימודים יושבתו | כל הפרטים (חרדים)