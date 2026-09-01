פתיחת שנה ב'פרח': 15 אלף תלמידים ו-24 מסגרות חדשות בכל הארץ

את פתיחת שנת הלימודים בחר מנכ"ל רשת פרח ישראל, הרב משה שטיין, לעשות בשדרות. פעילות מעונות התקשורת של הרשת בעיר הורחבה והועברה למבנה חדש, רחב ידיים וממוגן כולו. הרב שטיין וראש העיר אלון דוידי סיירו הבוקר במעון החדש וקבעו מזוזה במקום.

במקביל נפתחו מסגרות חדשות כמעט לכל אורך הארץ. בטבריה נפתח בית ספר חדש לתקשורת, בראש העין חמישה גני תקשורת וגן שיקומי, באריאל וברעננה שלושה גני תקשורת חדשים בכל עיר ובקרני שומרון שניים. גנים חדשים נפתחו גם בגבעת זאב, יהוד ובאר יעקב.

מפת הפעילות של פרח ישראל התרחבה השנה גם לרשויות חדשות. באופקים ובגבעת שמואל נפתחו לראשונה מעונות יום שיקומיים של הרשת, ובחודש הקרוב צפוי להיפתח מעון נוסף בכפר האורנים שבמטה בנימין. באלעד, חריש, לשם ושדרות עברו מסגרות למבנים חדשים ומרווחים.

אחד הנתונים הבולטים בפתיחת השנה נוגע דווקא לכוח האדם. בחודשים האחרונים הפעילה הרשת מערך גיוס רחב ואינטנסיבי, שהוביל לפתיחת השנה עם יותר מ-5,000 אנשי חינוך, טיפול וצוותים פרא-רפואיים ועם מצבת כוח האדם הנדרשת בכלל המסגרות - הישג משמעותי על רקע המחסור המתמשך באנשי מקצוע במערכת החינוך המיוחד בישראל.