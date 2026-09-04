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רגעים של התרוממות

"מה יתרון לאדם"; צפו, כשהפוסק פצח בשירת הניגון העתיק של רבי ברוך בער

אלפים נוהרים בימים אלו למעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך להתברך בברכת השנים • בעת ביקורו של גאב"ד מאקאווא פצח הגר"מ בשירה מרגשת, וכן, רשימת האדמו"רים ומנהיגי העדות שהגיעו עד עתה לחלות פני הפוסק • גלריה מרוממת (חרדים)

ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

מעון הקודש של , השוקק חיים לאורך כל ימות השנה, מגיע בימים אלו לשיאו של רוממות לקראת פרוס הימים הנוראים. אלפי עמך בית ישראל נוהרים לפקוד את מעון הקודש, ובראשם אדמו"רים, רבנים ומנהיגי עדות מכל גווני הקשת, הבאים לחלות פני צדיק ולקבל את ברכת השנים מהפוסק.

מחזה מרגש נרשם השבוע, כאשר הופיע במעון הקודש הגה"צ גאב"ד מאקאווא להתברך בברכת השנים. לאחר שהגאב"ד מסר להגר"מ שטרנבוך את הקוויטל ובו שמו לברכה, פצח הגר"מ בשירת "אם אמרת מטה רגלי חסדך ה' יסעדני", והמשיך בניגון המרומם "מה יתרון לאדם בכל עמלו", אשר יסודתו בהררי קודש וחובר על ידי מרן ראש הישיבה רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל.

עוד נצפו במעון הקודש בימים האחרונים גדולי ומנהיגי החסידות, ובהם האדמו"רים מתולדות אהרן, דז'יקוב ויז'ניץ, מבקשי אמונה, סטריקוב, ווערצקי, פוריסוב, אונגוואר, הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, הגאון רבי ברוך שטרנבוך, ועוד מגדולי הצדיקים ומורי ההוראה, אשר כולם כאחד התברכו בברכת השנים, והאצילו מברכותיהם להגר"מ, למען יאריך ימים על ממלכתו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
ביקורי רבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב משה שטרנבוךרבניםימים נוראיםברכת השניםביקורים

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