תכונה עצומה נרשמות הבוקר בקרב יהדות ארה"ב, לקראת המאורע ההיסטורי והנדיר שיתקיים בשעות הצהריים בוושינגטון. משלחת חסרת תקדים של מנהיגי עולם התורה והחסידות תתקבל לשיחה מיוחדת בלשכה הסגלגלה בבית הלבן, אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לטובת הכלל והפרט. המפגש, שתוכנן במשך חודשים ארוכים על ידי איש הקשר לענייני יהדות בבית הלבן, מרטין מרקס, יפגיש סביב שולחן אחד את שורת המנהיגים הבולטים ביהדות החרדית באמריקה.

בפגישה ההיסטורית צפויים להשתתף האדמו"ר מסאטמאר (מהר"א), אחיו האדמו"ר מסאטמאר (מהרי"י), האדמו"ר מבאבוב, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר, והרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי שיגיע בשליחות אביו האדמו"ר מסקווירא. על פי הנהלים שנקבעו לעת עתה, אל חדר הפגישה יורשו להיכנס אך ורק האדמו"רים, בניהם ועסקן אחד מכל חצר, בעוד הגבאים יישארו מחוץ לחדר.

בבתי האדמו"רים נרשם לו"ז צפוף ומתוזמן היטב לקראת המסע לוושינגטון

במעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל (מהר"א), יתפלל האדמו"ר שחרית בשעה 8:00 בבוקר, וסביב השעה 10:00 יצא מביתו לשדה תעופה סמוך, משם ימריא במטוס פרטי בשעה 10:30 יחד עם בנו הגדול הרה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג. לעבר נמל התעופה הבינלאומי 'רונאלד רייגן' בוושינגטון, לקראת ההגעה המתוכננת לבית הלבן בסביבות השעה 12:00 בצהריים.

במקביל, אחיו האדמו"ר מסאטמר מויליאמסבורג (מהרי"י), יתפלל שחרית בשעה 7:15 בבית המדרש שבמעון קודשו, וימריא בשעה 10:30 במטוסו הפרטי של הנגיד ר' ליפא פרידמן. אל הטיסה יתלוו בנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים והעסקן הרב משה דוד נידקמאן. על מטוס זה ימריא גם האדמו"ר מבאבוב, בלוויית בנו הגדול הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם והעסקן ר' יואל רוזנפלד. פרט מעניין שנרשם בסביבת האדמו"ר מסאטמר מויליאמסבורג הוא שאף שאחד מנכדיו התחתן השבוע והאדמו"ר מצוי בעיקרון בעיצומם של ימי 'שבע ברכות' שבהם נהוג ללבוש שטריימל לאורך כל השבוע, לפגישה בבית הלבן יגיע בכובע רגיל.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי יתפלל תפילת שחרית בשעה 7:30 בבוקר, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו לוושינגטון במטוסו הפרטי של הנגיד ר' צבי אלימלך פיש, כשהוא מלווה בבנו הבכור הרה"צ רבי יעקב יוסף הגר ובמנכ"ל המוסדות ר' יעקב דוד רוזנברג.

לאחר סדרת בדיקות ביטחוניות קפדניות בבית הלבן, תיפתח סביב השעה 13:30 קבלת הפנים הרשמית בלשכה הנשיאותית.

במהלך הפגישה, שצפויה להימשך כחצי שעה, יעלו מנהיגי הציבור נושאים קריטיים העומדים על הפרק.

היערכות רבה קדמה למפגש זה, כאשר בימים האחרונים נערכו התייעצויות קדחתניות בבתי מנהיגי הציבור. במוצאי שבת נועד הגר"מ קוטלר במעונו של האדמו"ר מסקווירא יחד עם הגר"א ברומברג כדי לדון בעניין חיוני של פדיון שבויים שיעלה בפני הנשיא.

כמו כן, בבית האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) נערכה ישיבה ממושכת עם הרה"ג רבי יעקב שפירא. ובמעון האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י) נועדו עסקנים של בתי הסוהר הפדרליים במטרה להעלות את מצוקת האסירים היהודים. גם בחסידות באבוב התכנסו ראשי העסקנים באסיפה מיוחדת בראשות האדמו"ר לעבד את פרטי השתדלנות.

לצד השתדלנות בענייני השעה והעלאת מצוקת הפרט והכלל, יביעו גדולי ישראל את הכרת הטוב העמוקה של הציבור החרדי לנשיא טראמפ על עמידתו האיתנה לצד הקהילה היהודית. גורמים בבית הלבן מציינים כי הפגישה מהווה חלק ממהלך נרחב של הממשל להידוק הקשרים עם הציבור האורתודוקסי לקראת בחירות האמצע.

מיד עם תום המפגש הנשיאותי, סביב השעה 14:30, יעשו המנהיגים את דרכם בחזרה לשדות התעופה בדרך למעונות קודשם.

כלל הציבור החרדי בארה"ב נושאים תפילה כי יתקיים "ותתן לב המלכות עלינו לטובה" והפגישה תישא פירות מבורכים.