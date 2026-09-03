להינצל מהמחלה הארורה: הסגולה המבהילה שמכה גלים

הימים הנוראים ממשמשים ובאים והמוני בית ישראל מחפשים לצבור כמה שיותר זכויות. בעיקר אלו שיש להן סגולה מיוחדת להמתקת הדינים. כמות החולים ההולכת וגדלה במחלקות בתי החולים רח"ל, לא מותירה מקום לספק - השנה אנו זקוקים יותר מתמיד למליץ יושר שיבטיח חיים בריאים וארוכים.

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לקראת ימי הדין הקרבים, ארגון עזר מציון יוצא במגבית חירום למען חולי סרטן הממתינים לתרומת מח עצם. מצוקתם של החולים ובני משפחתם קורעת לב, ובעקבות הגידול הכואב והעצום במספר החולים הזקוקים לעזרה, התפרסמה קריאת קודש חריגה של גדולי ישראל.

כך נכתב: "הנה בשנים האחרונות רבו החולים במחלות קשות והדרך היחידה להצילם היא על ידי מתן תרומת מח עצם... בזכות מפעל התרומות של עזר מציון בראשות הרב חנניה צ'ולק, נמצאו כבר קרוב ל-500 התאמות, אשר הצילו חיים רבים".

עלות בדיקת התאמה אחת עומדת על 180 ש"ח - סכום אשר כל אחד מאיתנו יכול לעמוד בו! גדולי ישראל קוראים לכל אחד בציבור לקחת על עצמו פדיון נפש עבור עלות בדיקה זאת.

את המכתב הם מסיימים בברכה נדירה ויוצאת דופן: "הזוכים להיות שותפים במפעל גדול זה הרי הם זוכים במצווה של הצלת נפשות ממש, ויתברכו במידה כנגד מידה בבריות גופא להם ולבני ביתם". הם מדגישים כי התרומה "תהיה למליץ יושר עבורם ועבור משפחותיהם בעומדם בדין".

מצילים חיים וזוכים לחיים

בעזר מציון מספרים כי עבור הרב חנניה צ'ולק מדובר במיזם חשוב מאין כמותו. יו"ר הארגון קורא לציבור להצטרף לפעילות למען החולים שעדיין זקוקים נואשות לסיוע. "אני יודע שזה לא קל בימים אלו והמצב הכלכלי מכביד, אבל אנחנו יודעים שישנה הנהגה של מידה כנגד מידה. כשאדם עוזר לדבר כל כך חשוב - הקב"ה יתנהג איתו גם במידה כנגד מידה ולפנים משורת הדין".

הרב צ'ולק מסיים בהתרגשות: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה ותרומת לב נדיבה תפעל גדולות בשמי מרום".

בעזר מציון מספרים כי "רק לאחרונה אושפז בבית החולים ילד אשר במשך חודשים שכב במיטת חוליו עם הידיעה שלא נמצאה לו התאמה לתרומה. הוא ראה את המוות לנגד עיניו. אחרי בחינה אינטנסיבית של צוות הארגון אשר בדקו עשרות אלפי דגימות, נמצא לו ההתאמה שהצילה את חייו פשוטו כמשמעו".

זו ההזדמנות שלנו לא להותיר אותם לבד בצרתם. כל אחד ואחד מעם ישראל תורם כעת ממש 180 ש"ח שיצילו חיים ויהוו הסנגור הטוב ביותר עבורנו לקראת ימי הדין.

לחצו כאן להצלת חיים ולמליץ יושר ליום הדין>>