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זה כמו התאבדות

דרמת ענק בקנדה: הרבנים הכריזו מלחמה על המתת החסד - לא נערוך הלוויות ולא נקבור בבית החיים!

בעקבות התפשטות תופעת "הסיוע הרפואי בהמתת חסד" רח"ל, והגעתה לתוככי הקהילה היהודית בטורונטו, שיגרו עשרות רבנים מכתב חסר תקדים לכלל תושבי קנדה | הרבנים קבעו כי מדובר ב"נטילת נפש" לכל דבר, ומי שיבחר לסיים חייו באופן זה, לא יזכה להלוויה ותישלל ממנו זכות לחלקת קבורה בחלקות הקהילתיות | המכתב המלא (חרדים)

בית עלמין יהודי בגרמניה (צילום: ארכיון)

סערה בקהילה היהודית בקנדה: ועד הרבנים דטורונטו, המאגד עשרות רבנים מהקהילות במדינה, שיגר מכתב חסר תקדים לכלל התושבים, שבו יצאו במתקפה חריפה נגד תופעת "הסיוע הרפואי בהמתה", והגדירו אותה כאיסור הלכתי חמור ביותר.

המכתב הדרמטי נכתב לאחר שהתופעה, שבמשך שנים הייתה נחלת הציבור הכללי במדינה, החלה לחלחל בשנים האחרונות גם לתוככי הקהילות היהודיות בטורונטו. הרבנים מציינים בדאגה כי רק בשנת 2023 הומתו במחוז אונטריו בלבד כמעט 5,000 בני אדם באמצעות הליך רפואי זה.

"הסתייעות בהליך זה מהווה הפרה גלויה של ההלכה, ומי שמת באופן זה נחשב כמאבד עצמו לדעת", מבהירים הרבנים במכתבם. עוד הם מוסיפים ומזהירים כי העוסקים בכך עוברים על איסורים חמורים: "מי שמבצע זאת במטופלים נחשב על פי ההלכה כרוצח, ואפילו מי שרק מסייע או מתווך נחשב כמסייע לדבר עבירה".

מכתב רבני קנדה נגד המתת חסד

כדי לבלום את התופעה המדאיגה ולהציב גדר וסייג, הכריזו הרבנים על צעדים פיקטיביים וסנקציות קשות בקהילה: "אנו מצהירים בזאת כי לא נשתתף ולא ננהל הלוויות של מטופלים שהומתו בהליך זה. כמו כן, תישלל מהם חלקת קבורה בבתי העלמין של הקהילות".

לצד הקביעה ההלכתית החד-משמעית, סיימו הרבנים בפנייה רגישה אל הציבור: "אנו מבינים כי מדובר בנושא רגשי ומורכב ביותר, ומביעים חמלה כנה כלפי המתמודדים עם החלטות קשות אלו. אנו קוראים לכל מי שנמצא במצב כזה לפנות לייעוץ, תמיכה והכוונה רוחנית ומעשית אצל רבנים ואנשי מקצוע".
התאבדותטורונטוהמתת חסדועד הרבנים דטורונטו

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