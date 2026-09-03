הנוסחה הירושלמית: למה מאות ילדים קמים בארבע בבוקר לסליחות?

בזמן שרוב ילדי ירושלים עוד שקועים בשינה עמוקה, ברחובות הבירה נרשמת בימי חודש אלול תנועה ערה ויוצאת דופן. מאות ילדים בגילאי חדר וישיבות קטנות, חלקם בני ארבע בלבד, מעירים את הוריהם באשמורת הבוקר וצועדים עמם לעבר בית הכנסת 'שערי ניסים', כדי לתפוס מקום במעמד הסליחות המרכזי. התופעה, שהחלה לפני כ-25 שנה כיוזמה מקומית בקהילת "עליית בית חנייה - שערי ניסים", הפכה עם השנים לשם דבר בעיר הקודש ולמודל חינוכי מבוקש. מאחורי המיזם עומד רב בית המדרש, הגר"ש חנניה, שפיתח שיטה ייחודית לחיבור הגיל הרך לעולם התפילה והימים הנוראים.

אמרית סליחות בשערי ניסים - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 1:35 אמרית סליחות בשערי ניסים ( צילום: באדיבות המצלם )

הנוסחה שנבנתה במקום משלבת בין חוויה גשמית לרוחנית: הילדים המשכימים קום מקבלים עם הגעתם לחמניות טריות, שוקו חם, ממתקים וקלפים, לצד אמירת סליחות במתינות רבה, ללא דילוגים, ובנעימות מיוחדות שנבחרו בקפידה. הסוד האמיתי טמון בשיתוף הפעיל – הילדים אינם צופים מן הצד, אלא מקבלים קטעי פיוט מוגדרים אותם הם נושאים בקולם, עד שזעקת התפילה נבלעת בדמם, בעוד נשות הקהילה בעזרת הנשים לוקחות אף הן חלק פעיל במעמד.

בשנים האחרונות הפך המקום למוקד עלייה לרגל עבור פייטנים וגדולי ישראל, המגיעים לצפות מקרוב במחזה המרטיט של מאות תינוקות של בית רבן הזועקים "עננו" בשעות לפנות בוקר. בקהילה, שנחשבת לאחת מחלוצות קהילות בני התורה בירושלים, מציינים כי מעמד הסליחות הוא חלק מפעילות נרחבת שנועדה ליצור חיבור חם, עמוק ושורשי בין הדור הצעיר לאביהם שבשמיים.