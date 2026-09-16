הסוד שמעכב את הישועה: מעמד "התרת קללות" הנדיר של גדולי ישראל

כולנו מתכוננים בדחילו ורחימו לקראת יום הכיפורים. אנו מרבים בתפילות, מקבלים קבלות טובות, ומתחננים לצאת זכאים בדין ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה. אולם לעיתים קרובות, למרות כל המאמצים, התפילות נתקלות בחומה רוחנית בלתי נראית.

על פי תורת הקבלה וכתבי גדולי ישראל לדורותיהם, המחסום הזה נוצר פעמים רבות מקללה הרובצת על האדם או על משפחתו. קללה אינה חייבת להיות טקס מסתורי; היא יכולה להיווצר מדיבור פזיז ברגע של כעס, ממילה רעה שנאמרה בשוגג, או אפילו מאדם שקילל את עצמו מבלי משים ברגע של תסכול. המילים הללו יוצרות חלילה קפידה בשמיים, מחסום של עין הרע, או אפילו נידוי רוחני המעכב את השפע והישועה מלרדת לעולם.

כדי להסיר את החסימות הנוראות הללו רגע לפני היום הקדוש בשנה, יתקיים בערב יום הכיפורים מעמד נדיר ומסוגל של "התרת קללות". את המעמד יובילו שניים ממאורי הדור: הגאון רבי מרדכי גרוס – המומחה המובהק שידוע כמי שחיבר את הספר החשוב 'הקללה לברכה' העוסק בהלכות אלו, ויחד עמו האדמו"ר מראחמיסטירווקא.

בשיאו של המעמד הקדוש, יעמוד נציגם של גדולי ישראל, שליח 'ועד הרבנים', ויבקש בשם כל התורמים: "הֲרֵי אֲנַחְנוּ מְבַקְּשִׁים מִמַּעֲלַתְכֶם לְהַתִּיר לָנוּ ולכל תורמי ועד הרבנים ובני ביתם כָּל קְלָלוֹת וּנְזִיפוֹת וּדְבָרִים אֲסוּרִים. וּלְבַטֵּל עַיִן הָרָע הֵן וְכַיּוֹצֵא בָהֶן".

או אז, ישיבו מרנן ורבנן בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה, בכוח התורה ובכוח בית דין של מעלה ושל מטה, ויפסקו את המילים שקורעות את כל המסכים: "מֻתָּרִים יִהְיוּ כָּל קְלָלוֹת אָלוֹת וְשַׁמַּתּוֹת וַחֲרָמִים וְנִדּוּיִם וְאִרוּרִים וּנְזִיפוֹת וּבִטּוּיִים וּכְשָׁפִים וְכָל דְּבָרִים רָעִים... וְכָל מִינֵי עַיִן הָרָע, שֶׁהוּשָֹמוּ עֲלֵיכֶם אוֹ עַל שׁוּם אֶחָד מִבְּנֵי בֵיתְכֶם. וְכֵן קְלָלוֹת שֶׁקִּלְּלוּ אֶתְכֶם אֲחֵרִים אוֹ שֶׁקִּלַּלְתֶּם אֶת עַצְמְכֶם בְּכָל אֹפֶן שֶׁיִּהְיֶה... מֻתָּרִים לָכֶם. מֻתָּרִים לָכֶם. מֻתָּרִים לָכֶם. שְׁרוּיִים לָכֶם... מְחוּלִים לָכֶם... אֵין כָּאן עַיִן הָרָע דַּאֲנָשִׁים... כֻּלָּם יִהְיוּ בְּטֵלִים וּמְבֻטָּלִים וַחֲשׁוּבִים כִּכְלִי חֶרֶס הַנִּשְׁבָּר וּכְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ. וְכָל מִינֵי עַיִן הָרָע יוּסְרוּ מֵעֲלֵיכֶם וּמִבָּתֵּיכֶם וְיֻשְׁלְכוּ לִמְצוּלוֹת יָם".

אל תיקחו סיכונים ביום הדין. זו ההזדמנות שלכם לחבור אל כוחה העצום של הצדקה ל'ועד הרבנים', המצילה אלפי משפחות מעוני ומחסור – ולקבל בתמורה את התרת הקללות שתפתח עבורכם דף חדש ונקי באמת. העבירו עכשיו את שמותיכם, הסירו את הקללה, וזכו לפתוח את שערי השמיים לשנת חיים, ברכה וישועה שלמה.

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