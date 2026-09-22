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בערב החג התמוטט לעיני בנו: עכשיו היתום נכנס לסוכות בלי אבא

רבי יעקב וייס ז"ל חיכה 16 שנים לילדו היחיד, וגידל אותו במסירות עצומה למרות התמודדויות מורכבות. בערב ראש השנה, רגע אחרי שהגיע לירושלים כדי להיות לצד אביו החולה, התמוטט לעיני אשתו ובנו בן התשע. שעות לאחר מכן נפטר והוא בן 48 בלבד | עכשיו, אחרי יום הכיפורים, חג הסוכות בפתח והמשפחה זקוקה לעזרתנו (חרדים)

אמ
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רבי יעקב וייס ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

16 שנים חיכו רבי יעקב ורעייתו לרגע שבו יזכו לחבוק ילד. כשהבן היחיד נולד, הוא הפך למרכז חייהם.

תשע שנים הם זכו לגדל אותו. רבי יעקב היה עבורו הרבה מעבר לאבא. הוא היה האדם שליווה אותו בכל צעד, השקיע בו את כל כוחותיו וסייע לו להתמודד עם הקשיים המורכבים שאיתם נולד.

ואז, בערב ראש השנה, הכול השתנה.

לעיני אשתו ובנו בן התשע, רבי יעקב התמוטט. הרופאים נאבקו על חייו וחיברו אותו למכונת אקמו, אך בלילה הראשון של ראש השנה, בשעה 11:45, ליבו נדם. הוא היה בן 48.

16 שנים הוא חיכה לזכות בבן - ותשע שנים בלבד אחר כך נאלץ להיפרד ממנו.

ראש השנה עבר. גם יום הכיפורים כבר מאחורינו.

ועכשיו חג הסוכות בפתח.

תורמים עכשיו ומצילים את האלמנה והיתום של הרב וייס ז"ל לחצו כאן>>>

בעוד עם ישראל בונה סוכות ומתכונן לחג, בבית משפחת וייס מתמודדים עם הכיסא הריק של אבא.

רבי יעקב היה המפרנס, העוגן והאדם שהחזיק את הבית. האלמנה והבן נותרו כעת ללא מקור פרנסה, ובמיוחד מול הצרכים המורכבים של הילד, ההוצאות עצומות.

השנה, הסוכה שלהם תהיה בלי אבא. אבל היא לא חייבת להיות בלי עם ישראל.

זה הרגע שלנו להיכנס לתמונה. לעזור לאלמנה להחזיק את הבית, ולתת לילד את המעטפת שהוא כל כך זקוק לה.

לפני החג, פותחים את הלב ומחזיקים את משפחת וייס.

תורמים עכשיו לחצו כאן>>>
כיכר בשיתוף ועד הרבנים

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