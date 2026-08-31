החופה כבר מתקרבת, אבל לכלה היתומה עדיין חסר כמעט הכול

בעוד מס' ימים, בעזרת ה', היא אמורה לעמוד תחת החופה ולהתחיל פרק חדש בחייה.

אבל במקום לעסוק בהכנות האחרונות ובהתרגשות לקראת היום הגדול, הכלה היתומה מתמודדת עם שאלה כואבת הרבה יותר: איך בכלל מגיעים לחתונה כשאין בבית אפשרות לממן אפילו את ההוצאות הבסיסיות?

היא הייתה רק כבת אחת עשרה וחצי כאשר אביה נפטר.

אביה היה תלמיד חכם ומרביץ תורה מוערך. במשך שנים התמודד עם מחלה קשה, עד שהלך לעולמו והותיר אחריו אלמנה וחמישה ילדים יתומים: שני בנים ושלוש בנות.

ש המשפיע הנודע בהצהרה דרמטית: "יש לנו כאן את הבטחת הצדיקים!" אסף מגידו | מקודם

מאותו יום השתנו חייהם.

האם נותרה לבדה מול האחריות העצומה של גידול הילדים והחזקת הבית. במשך שנים היא התאמצה ככל יכולתה כדי שילדיה לא יחסר להם, וניסתה לשאת בעצמה את העול הכבד.

אבל השנים עשו את שלהן.

כעת, דווקא כאשר בתה עומדת להקים בית בישראל, האם כבר אינה מסוגלת להתמודד עם הנטל הנפשי והכלכלי הכרוך בהוצאות החתונה.

והכלה נשארה כמעט לבדה מול הרשימה.

בגדים. צרכים בסיסיים לקראת החתונה. הוצאות החופה והתחלת הבית החדש.

לא מותרות ולא אירוע מפואר. רק הדברים שכל כלה זקוקה להם כדי להגיע ליום חתונתה בכבוד.

"אחרי שנות סבל רבות, אני זוכה בסייעתא דשמיא להקים בית של תורה ובית נאמן בישראל", משתפת הכלה בכאב. "אינני מבקשת מותרות. אני רק רוצה את המינימום האפשרי כדי שאוכל להגיע לחופה ולהתחיל את חיי בכבוד".

אסור להשאיר אותה לבד. לחצו כאן ועזרו לכלה היתומה להגיע לחופה בכבוד >>>

"היא כמו הבת שלי"

מי שמכיר את סיפורה של המשפחה מקרוב הוא הרה"צ רבי אליעזר מנשה דונט המלווה אותה לאורך השנים.

כשראה את מצבה של הכלה לקראת החתונה, החליט לצאת מגדרו ולפנות לציבור בבקשה אישית לסייע לה.

"אני בא בדבר כלה יתומה, בת בית שלנו, שאני מכיר את כל הסיפור מקרוב", מעיד הרב. "היא יתומה מאבא כבר כמה שנים טובות ואין בבית כלום. גם לאמא אין כוח נפשי לסייע לה. אין לה במה להיכנס לחתונה, אפילו לקנות בגד בסיסי אין ביכולתה".

והרב מוסיף דברים שאי אפשר להישאר אדישים מולם:

"החתונה צפויה להתקיים בעזרת ה' בעוד כמה שבועות, ואני מבקש מכל אחינו בית ישראל: היא נחשבת ממש כמו הבת שלי, שאני צריך לדאוג להשיא אותה".

לצד הבקשה, הוא מברך את התורמים והמסייעים שיזכו לשמחה, נחת ובריאות, ושלא יצטרכו להגיע לידי מתנת בשר ודם או לידי הלוואתם.

הפעם אנחנו יכולים להיות המשפחה שלה

בעוד זמן קצר יגיע יום החתונה.

הכלה הזאת כבר עברה מספיק שנים של יתמות, מחסור והתמודדות. ביום שבו היא מקימה את ביתה, היא לא צריכה להרגיש שאין מי שעומד מאחוריה.

זו ההזדמנות שלנו להיות שם בשבילה.

כל תרומה מצטרפת לעוד בגד, לעוד צורך בסיסי, לעוד חלק בהוצאות החתונה, ובעיקר מאפשרת לכלה יתומה להגיע אל החופה בתחושה שעם ישראל לא השאיר אותה לבד.

החתונה מתקרבת. הכלה זקוקה לנו עכשיו.

פותחים את הלב, משתתפים בהוצאות החתונה ומסייעים לה להתחיל את ביתה בכבוד.

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