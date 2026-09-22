המשפיע רבי אלימלך בידרמן יוצא בימים אלו בקריאה חדשה לציבור, והפעם בנימה של בהילות ממש. מצוות פדיון השבויים שעליה פרש את חסותו, למען יהודי הנתון במצב של פיקוח נפש, קרובה להשלמתה אך טרם הושלמה, ורבי אלימלך מבקש שהדבר ייעשה עד הושענא רבא.

את דבריו פתח רבי אלימלך בהודיה על ההיענות הרחבה לקריאתו הקודמת, שיצאה בחודש אלול: "ראשית כל ב"ה שכלל ישראל נענה בהמוניו למצוות פדיון שבויים ויש בזה סניגוריה עצומה על כלל ישראל בימים אלו". מיד לאחר מכן עבר לעיקר: "למעשה להשלמת המצווה חסר עוד כ-500,000 ש"ח".

מי שמכיר את רבי מיילך יודע כי אין זו לשון של מליצה. גדול מזכי הרבים בדורנו, שדבריו נשמעים ברבבות בתים בארץ ובעולם, ידוע כאיש רציני שכל מילה היוצאת מפיו שקולה ומדודה. הוא אינו נוהג לפנות אל הציבור בבקשות כספיות, וכבר בקריאתו הקודמת ציין זאת במפורש: "בדרך כלל אני לא מבקש מהציבור". דווקא משום כך, פנייה שנייה בתוך זמן קצר מלמדת עד כמה דחוף העניין בעיניו.

גם המועד שקבע אינו מקרי. הושענא רבא הוא יום החותם האחרון של ימי הדין, ורבי אלימלך בידרמן מבקש שעם ישראל יגיע ליום הנשגב כשבידו מצווה שלמה: "ואנחנו רוצים לומר לפני הקב"ה בהושענא רבא, ראה עמך ישראל שהוזילו מכספם והשלימו את מצוות פדיון שבויים, ובוודאי שדבר זה יעורר סניגוריה עצומה בכל העולמות".

הסכום שמבקש רבי אלימלך נותר כשהיה, 1,311 שקל כמניין 'הצלת נפשות'. "ולכן אני מבקש מאד מכל מי שיכול ליתן את הסכום של הצלת נפשות, סך 1311 כל מדינה במטבע שלה, להשלים המצווה במילואה עד הושענא רבא", אמר.

מי שמצטרף בשלב הזה נמנה עם אלו שבזכותם תושלם המצווה במילואה, מצווה שעליה הזכיר מרן שליט"א בקריאתו הקודמת את דברי הרמב"ם: "אין לך מצווה גדולה מזו".

לכל המסייעים מבהיר רבי אלימלך כי שכרם מפורש: "ובוודאי שיושפע מזה השפעות עצומות לכל המסייעים לראות ישועות במהרה". ברכה זו יוצאת מפיו של מי שאחד מגדולי מזכי הרבים בדורנו, כוח הברכה עבר אליו בירושה מאבותיו הקדושים, הצדיקים הנשגבים, ורבים נושעו מברכותיו.

עד הושענא רבא נותרו ימים ספורים, והסכום החסר עודנו גדול. זו השעה ליטול חלק.

להשלמת מצוות פדיון השבויים עד הושענא רבא, בתרומה של 1,311 שקל כמניין 'הצלת נפשות', הקליקו כאן>>>