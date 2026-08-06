הרב עקיבא וואזנר בקריאה נדירה: לסייע לכלה הנמצאת בדרגת יתומה

ציבור שומעי לקחו ונאמניו של רבי עקיבא וואזנר נדהמו לשמע הבקשה החריגה שיצאה ממעונו. הרב וואזנר אינו נוהג לפנות לציבור בבקשות ובדרישות, אבל למען כלה העומדת לקראת יום חופתה ומתמודדת עם מציאות חיים מורכבת ביותר המותירה אותה ללא כל משענת כלכלית, הוא חרג מהרגלו, והרגיש חובה מיוחדת להתגייס לעזרתה.

בדבריו תיאר רבי עקיבא וואזנר את מצבה החריג של הכלה, שלמרות היותה בת להורים חיים, הרי שהיא נטולת כל אפשרות לסיוע מהבית. "אומנם ברוך השם יש להורים בריאים", הוא אומר, "אבל מכמה סיבות שונות שאי אפשר לפרט, היא לא יכולה לגדול בבית, ואין מי שידאג בעבורה, אין מי שיסייע לכל ההוצאות המרובות".

לאור זאת פנה הרב וואזנר לציבור באומרו: "אני פונה בזה לנדיבי עם עמוסים בצדקה בחסד במידת הרחמים, לסייע בידי הכלה החשובה".

בעקבות העדות והמכתב, נרתמה הנהלת 'קופת העיר' לפתוח את קרן שמספרה 5875. רבני הקופה קבעו יעד השתתפות בסך 330 שקלים, במטרה לאסוף את הסכומים הנדרשים ולכסות את הוצאות החתונה עבור הכלה הניצבת בחוסר כל.

בסיום דבריו, העניק רבי עקיבא וואזנרברכה מיוחדת לכל מי שייחלץ לעזרתה וישתתף במגבית למענה. בדבריו ציין: "ויש פה זכות של מצווה חשובה ביותר, להכניס כלה צדקנית לחופה וקידושין, לבנות בית כשר בישראל, שהיא הכלה נצרכת באופן מובהק במאה אחוז.

"ומי שיש לו זכות לקחת חלק במצווה הזו, אשרי לו ואשרי חלקו, והקדוש ברוך הוא ישפיע לו כל טוב. היטיבה ה' לטובים ולישרים בליבותם, ויזכה לראות נחת דקדושה מתוך בריאות הגוף והנפש מכל יוצאי חלציו".

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