שעת רצון עליונה; גדולי ישראל התכנסו במעונו של רבי דן סגל למעמד 'נכתבים לחיים'
במעמד היסטורי במעונו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, התכנסו גדולי ישראל בערב יום הכפורים למעמד נכתבים לחיים לתורמי קופת העיר | בפתיחת המעמד נשא דברים הגאון רבי יצחק מאיר שטרנבוך, מרבני ישיבת מיר בחשיבות וגודל השעה, בהמשך העתירו גדולי הדור בתפילה על כל שם ושם בפרטיות, להיכתב ולהיחתם לחיים טובים | דוד ארזני מגיש תיעוד (חרדים)
ב'דגל התורה' משדרים היום עסקים כרגיל ושחררו לתקשורת תמונה מישיבת הערכות ראשונה של 'דגל התורה', כאשר לראשונה זה עשרות שנים, בלי חבר הכנסת גפני וגם בלי חבר הכנסת אורי מקלב | יעקב אשר ישב בראש השולחן (חדשות חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, יום טוב ראשון של סוכות בשבת: על מה צריכים להקפיד בבחירת ארבעת המינים, וההיתרים המיוחדים שיש בשנה זו • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
רגעי חרדת קודש ודמעות שליש במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, מאות נערים מתחזקים התכנסו למעמד נורא הוד של קבלת עול מלכות שמים על סף היום הקדוש | הגר"מ שטרנבוך התרגש והתבטא: "אין שום תוקף לברכות שלי, הכל תלוי רק בהתחזקות שלכם בפועל!"| תיעוד מרגש ומלא הוד (חרדים)
הגזבר של עיריית מודיעין עילית אבי עדן, חשף בהרמת כוסית שהתקיימה בעירייה את המצוקה התזרימית הקשה עמה העירייה וראשיה מתמודדים, לטענתו, משרד הפנים חייב 15 מיליון שקל מהקרן לצמצום פערים, אך הכסף עוד לא הועבר | "אני נלחם בשיניים כל חודש", אמר | האזינו לדבריו (חדשות חרדים)
במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק הרביעי: מהי המשנה ולמה צריך את הגמרא? • צפו (חרדים)
אירוע חריג, מזעזע ומעורר שאט נפש התרחש בעיצומו של יום הכיפורים הקדוש בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בשכונת קראון הייטס בברוקלין, שם אדם אלמוני הגיע לרחבת הכניסה כשהוא נושא ראש "דבר אחר" ואכל ממנו בפומבי לעיני המוני המתפללים, האורחים והבחורים המאכלסים את המקום בימים אלה (חרדים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם אפשר לעשות סוכה רק מחוטים של לבוד? • צפו (יהדות)
מאות מתפללים השתתפו בתפילות יום הכיפורים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק, שבראשות מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית | בצאת הצום, עם סיומה של תפילת נעילה, תקע הרב יגאל כהן בשופר תרועה גדולה | צפו (חרדים)
בסוף שבוע שעבר פקד ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון | ראש הישיבה הגיע במיוחד להעתיר בתפילה עבור התורמים לטובת המגבית "מסרתי נפשי" שנערכה בקיץ האחרון לטובת בית מדרשו "ישיבת רשב"י" | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה ותיעוד וידאו נרחב מהמעמד הנרגש | צפו (חרדים)
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