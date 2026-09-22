בערב יום הקדוש שעת רצון עליונה; גדולי ישראל התכנסו במעונו של רבי דן סגל למעמד 'נכתבים לחיים' במעמד היסטורי במעונו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, התכנסו גדולי ישראל בערב יום הכפורים למעמד נכתבים לחיים לתורמי קופת העיר | בפתיחת המעמד נשא דברים הגאון רבי יצחק מאיר שטרנבוך, מרבני ישיבת מיר בחשיבות וגודל השעה, בהמשך העתירו גדולי הדור בתפילה על כל שם ושם בפרטיות, להיכתב ולהיחתם לחיים טובים | דוד ארזני מגיש תיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:38