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נקנסו באלפי שקלים

ניצלו את יום כיפור לעבור על החוק: נתפסו דגים בשיטות אסורות

צוותי רשות הטבע והגנים והמשטרה איתרו בעיצומו של היום הקדוש חשודים כשהם דגים בשיטות אסורות ומסוכנות מול חוף שבי ציון | "ניצלו את כסות הצום לבצע עבירות" (בארץ)

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התפיסה (צילום: רשות הטבע והגנים)

צוותי היחידה הימית של רשות הטבע והגנים יחד עם שוטרי מערך השיטור הימי בחיפה יצאו למרבה הצער במהלך יום הכיפורים לסיור ימי, לאור אינדיקציות כי יהיו מי שינצלו את היום הקדוש לביצוע דיג לא חוקי.

החשש התממש: מול חוף שבי ציון אותרו שני חשודים כשהם עוסקים בדיג באמצעות רובה דיג ובשילוב מחולל אוויר, בניגוד להוראות החוק.

החשודים לא הסתפקו בשימוש בשיטות דיג אסורות. בחזקתם נמצאו מינים האסורים בדיג, ביניהם דקר אלכסנדרוני, והם דגו ללא רישיונות הדיג הנדרשים. בנוסף, הם צללו ללא דגל צוללים, מה שמהווה סכנה ממשית להם ולכלי שיט ולצוללים אחרים הנמצאים בסביבתם.

גיא לויאן, סגן מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, מסר: "החשודים ניצלו את כסות הצום כדי לבצע שלל עבירות דיג. לא די בכך שביצעו דיג בשיטות אסורות, הם דגו מינים האסורים בדיג וצללו ללא דגל צוללים באופן המהווה סכנה ממשית להם ולכלי שיט ולצוללים אחרים הנמצאים בסביבתם".

בגין העבירות נרשם לחשודים דוח על סך 3,200 שקלים על ידי השיטור הימי, לצד פתיחת תיק בחשד לביצוע דיג בשיטות אסורות ופגיעה בערכי טבע מוגנים. לויאן הודה לשיטור הימי חיפה על עבודתם המשותפת גם בימי הצום, כדי לוודא כי המרחב הימי נשאר בטוח.

רפ"ק רן ורד, מפקד יחידת השיטור הימי בחיפה, הבהיר: "מערך השיטור הימי של משטרת ישראל פועל 24/7, כולל בימי חג וצום, במטרה לשמור על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי והחוק במרחב הימי. ניסיון לנצל ימים אלו לביצוע עבירות בים, תוך סיכון חיי אדם ופגיעה בסביבה הימית, ייתקל בתגובה נחושה".

גיא רובינשטיין, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות וביטחון המזון, ציין: "חוקי הדיג נועדו לשמור על משאב הדגה ועל המערכת האקולוגית, ולאפשר את המשך פעילות הדיג המקצועית והחובבנית לאורך זמן. אכיפה אפקטיבית חיונית להגנה על הסביבה הימית ולהבטחת כללים שווים לכלל העוסקים בדיג".

ברשות הטבע והגנים מציינים כי פרט לאירוע חמור זה, זוהו עוד מספר אירועים של דיג לא חוקי במהלך יום הכיפורים. במסגרתם פתחו צוותי רשות הטבע והגנים כ-7 תיקי חקירה, בגין עבירות הכוללות פגיעה בערכי טבע מוגנים, דיג בשיטות אסורות כגון דיג באמצעות רחפן ללא רישיון או ברשת זריקה ללא רישיון, וכן דיג בשמורת טבע.

נוסף על כן, זיהו הצוותים עוד מספר הפרות התנהגות בחופי הארץ, בדמות נסיעה אסורה בחופים שבגינה ניתנו 14 דוחות, ולינה אסורה בשטח שמורת טבע חופית שבגינה ניתנו 2 אזהרות. רשות הטבע והגנים תמשיך לפעול יחד עם משטרת ישראל על מנת לשמור על הסביבה הימית והחופית של ישראל.
יום כיפוררשות הטבע והגניםיום הכיפוריםכיפורדיג

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