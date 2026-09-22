ילד בן 6 נפל ממיטת קומותיים | פונה לבית החולים במצב בינוני

ילד בן 6 נפצע היום (שלישי) באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומתיים בביתו בבני ברק.

כוחות ההצלה הוזעקו לבית מגורים ברחוב בית יוסף בבני ברק בשל דיווח על ילד שנפל מגובה.

חובשי 'איחוד הצלה' שהגיעו לבית המשפחה מצאו את הילד אחרי שנפל ממיטת קומתיים, ובעקבות כך נחבל בראשו ובפלג גופו העליון.

החובשים העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני והוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר כשמצבו מוגדר בינוני.

אהרן לרר, שמואל וולפסון ועקיבא קאופמן חובשים באיחוד הצלה מסרו: "לדברי בני משפחתו, הילד נפל ממיטת קומותיים ונחבל בראשו ובפלג גופו העליון. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שניידר כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני".