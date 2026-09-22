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נחבל בראשו

ילד בן 6 נפל ממיטת קומותיים | פונה לבית החולים במצב בינוני

ילד בן 6 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומתיים בביתו ברחוב בית יוסף בבני ברק | הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים 'שניידר' (חרדים)

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(צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד בן 6 נפצע היום (שלישי) באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומתיים בביתו ב.

כוחות ההצלה הוזעקו לבית מגורים ברחוב בית יוסף בבני ברק בשל דיווח על ילד שנפל מגובה.

חובשי 'איחוד הצלה' שהגיעו לבית המשפחה מצאו את הילד אחרי שנפל ממיטת קומתיים, ובעקבות כך נחבל בראשו ובפלג גופו העליון.

החובשים העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני והוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר כשמצבו מוגדר בינוני.

אהרן לרר, שמואל וולפסון ועקיבא קאופמן חובשים באיחוד הצלה מסרו: "לדברי בני משפחתו, הילד נפל ממיטת קומותיים ונחבל בראשו ובפלג גופו העליון. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שניידר כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני".
בני ברקנפילהמיטת קומותיים

1 תגובות

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אוי ואבוי. החלמה מהירה והשם ישמור אמן.
הישיש

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