דרמה רוחנית, חרדת קודש ורגעי התעלות בלתי נשכחים נרשמו במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, עת נכנסו אל הקודש פנימה מאות נערים מתחזקים למעמד מרטיט של קבלת עול מלכות שמים על סף יומו של כיפור.

בחורי חמד שהתקרבו לאור התורה והמצוות, עמדו בחרדת קודש מול הגר"מ שטרנבוך אשר פצח בקול חוצב להבות אש ובבכי נסער באמירת פסוקי הייחוד ברוב רגש, במחזה שלא הותיר עין אחת יבשה בחדר.

לאחר מכן נשא הגר"מ מדברותיו חוצבי הלהבות, והפתיע את הנוכחים באמירה נוקבת ומטלטלת כאחד: "אל תחשבו שברכה היא קסם. הברכה שלי אין לה שום תוקף וכוחה שווה אך ורק לפי גודל ההתחזקות שלכם בפועל לחיי תורה ומצוות! זהו כל התוקף וזהו כל הסוד של הברכה!" דברים כדורבנות שנכנסו ישר לתוך הלבבות הצמאים.

שיאו של האירוע נרשם כאשר עברו הנערים בסך בסדר מופתי לפני הגר"מ שטרנבוך, מחזה מעורר השראה נראה בחדר: נער אחר נער ניגש אל הקודש פנימה, ופרט בקול רועד את הקבלה האישית שנטל על עצמו לשנה החדשה, זה קיבל על עצמו שמירת שבת כהלכתה, זה קיבל עול תפילין מדי יום, וזה קיבל על עצמו להקפיד על תפילת שחרית במניין. הגר"מ האזין בקורת רוח מרובה לכל נער ונער, סמך את ידיו והאציל ברכות חמות להצלחה כבירה בסייעתא דשמיא.

הנערים יצאו ממעונו של הפוסק כשפניהם קורנות, מוכנים ומזומנים לקבלת היום הקדוש מתוך התעלות וקבלה איתנה לעתיד.