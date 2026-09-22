לראשונה בחייו; מסע התפילה של ראש הישיבה בציון הרשב"י

לקראת היום הקדוש וביום י"ג מידות בעשרת ימי תשובה, עלה לראשונה ראש הישיבה רבי מאיר צבי ברגמן לאתרא קדישא מירון, למסע תפילה מיוחד, לזעוק ולהעתיר על ציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

בשעות הבוקר המאוחרות יצא הגרמ"צ ברכב הספרינטר ששימש את הגר"ח קנייבסקי זצ"ל וכיום את להבלחט"א הפוסק הגר"מ שטרנבוך, וכאמור בשעות הצהריים הגיע לציון התנא האלוקי רשב"י.

ראש הישיבה העתיר בתפילה עבור העומדים לימינו ומסייעים בהחזקת בית מדרשו וישיבתו הקדושה, תורמי המגבית ההיסטורית "מסרתי נפשי". כמו גם ערך הגרמ"צ תפילות "מי שברך" עבור גדולי ישראל לרפו"ש האדמו"ר מויז'ניץ והאדמו"ר מבעלזא. במעמד השתתפו חבר תלמידיו הקרובים של ראש הישיבה שהצטרפו למסע.