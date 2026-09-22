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מאור גליל העליון

לראשונה בחייו; מסע התפילה של ראש הישיבה בציון הרשב"י

בסוף שבוע שעבר פקד ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון | ראש הישיבה הגיע במיוחד להעתיר בתפילה עבור התורמים לטובת המגבית "מסרתי נפשי" שנערכה בקיץ האחרון לטובת בית מדרשו "ישיבת רשב"י" | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה ותיעוד וידאו נרחב מהמעמד הנרגש | צפו (חרדים)

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הגרמ"צ ברגמן במירון
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)

לקראת היום הקדוש וביום י"ג מידות בעשרת ימי תשובה, עלה לראשונה ראש הישיבה רבי מאיר צבי ברגמן לאתרא קדישא מירון, למסע תפילה מיוחד, לזעוק ולהעתיר על ציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

בשעות הבוקר המאוחרות יצא הגרמ"צ ברכב הספרינטר ששימש את הגר"ח קנייבסקי זצ"ל וכיום את להבלחט"א הפוסק הגר"מ שטרנבוך, וכאמור בשעות הצהריים הגיע לציון התנא האלוקי רשב"י.

ראש הישיבה העתיר בתפילה עבור העומדים לימינו ומסייעים בהחזקת בית מדרשו וישיבתו הקדושה, תורמי המגבית ההיסטורית "מסרתי נפשי". כמו גם ערך הגרמ"צ תפילות "מי שברך" עבור גדולי ישראל לרפו"ש האדמו"ר מויז'ניץ והאדמו"ר מבעלזא. במעמד השתתפו חבר תלמידיו הקרובים של ראש הישיבה שהצטרפו למסע.

הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן במירון (צילום: שוקי לרר)

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מירוןרבי שמעון בר יוחאיעשרת ימי תשובההרב מאיר צבי ברגמןישיבת רשב"י

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