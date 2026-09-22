 דלג לתוכן הראשי
מלחמת הכטב"מים

פאניקה בעורף הרוסי: המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק

בעקבות שורת פגיעות במתקני אנרגיה, רוסיה החלה להקים רשתות וסככות פלדה ענקיות סביב בתי הזיקוק ומאגרי הדלק (חדשות בעולם)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

מגבירה את ההגנה על תשתיות הנפט שלה בעקבות מתקפות הכטב"מים האוקראיניות. תיעודים חדשים מרוסיה מציגים רשתות מתכת וסככות פלדה ענקיות המוקמות סביב בתי זיקוק, מכלי אחסון ומתקני דלק.

בשנה האחרונה הגבירה אוקראינה את תקיפות העומק נגד תשתיות האנרגיה הרוסיות, כאשר חלק מהפגיעות גרמו להשבתת מתקנים ולפגיעה בכושר הזיקוק ובאספקת הדלק.

אחד הפתרונות שרוסיה מאמצת הוא הקמת "כלובי מגן" מרשתות פלדה. הרשתות נועדו להפריע לכטב"מים קטנים ולגרום להם להתפוצץ לפני שהם פוגעים ישירות במתקן.

פאניקה בעורף הרוסי: המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק
פאניקה בעורף הרוסי: המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק (צילום: רשתות חברתיות)

מדובר בפתרון פשוט וזול יחסית, במיוחד כאשר מערכות ההגנה האווירית המתקדמות נדרשות גם להגנת הכוחות הרוסיים בחזית. עם זאת, ההגנה אינה מוחלטת, והיא עלולה להיות פחות יעילה מול כטב"מים גדולים, מטחים מתואמים או כלי טיס הנושאים מטען נפץ משמעותי.

כך, לצד המערכה הצבאית, נמשכת גם המלחמה על תשתיות האנרגיה, כאשר שני הצדדים מנסים לפגוע בעורק כלכלי מרכזי של היריב.
רוסיהאוקראינהכטב"מיםמלחמת רוסיה אוקראינהבתי זיקוק
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה צעד מאוד לגיטימי מצידם. ברור שהם ירצו להתגונן מפני האיום. אין פה קשר לפאניקה!
התמים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר