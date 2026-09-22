רוסיה מגבירה את ההגנה על תשתיות הנפט שלה בעקבות מתקפות הכטב"מים האוקראיניות. תיעודים חדשים מרוסיה מציגים רשתות מתכת וסככות פלדה ענקיות המוקמות סביב בתי זיקוק, מכלי אחסון ומתקני דלק.

בשנה האחרונה הגבירה אוקראינה את תקיפות העומק נגד תשתיות האנרגיה הרוסיות, כאשר חלק מהפגיעות גרמו להשבתת מתקנים ולפגיעה בכושר הזיקוק ובאספקת הדלק. אחד הפתרונות שרוסיה מאמצת הוא הקמת "כלובי מגן" מרשתות פלדה. הרשתות נועדו להפריע לכטב"מים קטנים ולגרום להם להתפוצץ לפני שהם פוגעים ישירות במתקן.

פאניקה בעורף הרוסי: המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 פאניקה בעורף הרוסי: המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק ( צילום: רשתות חברתיות )

מדובר בפתרון פשוט וזול יחסית, במיוחד כאשר מערכות ההגנה האווירית המתקדמות נדרשות גם להגנת הכוחות הרוסיים בחזית. עם זאת, ההגנה אינה מוחלטת, והיא עלולה להיות פחות יעילה מול כטב"מים גדולים, מטחים מתואמים או כלי טיס הנושאים מטען נפץ משמעותי.

כך, לצד המערכה הצבאית, נמשכת גם המלחמה על תשתיות האנרגיה, כאשר שני הצדדים מנסים לפגוע בעורק כלכלי מרכזי של היריב.