נלחמו על חייהם: ספינת ענק מחצה ספינת דייגים

ספינת מטען ענקית וספינת דיג סינית התנגשו בימים האחרונים באזור מצר סינגפור, בתקרית דרמטית שתועדה במצלמה והופצה ברשת. בתיעוד נראית ספינת המטען מתקרבת אל כלי השיט הקטן מאחור, עד שלבסוף היא פוגעת בו בעוצמה.

הספינה המעורבת בתקרית היא First Margaux, אוניית צובר הנושאת דגל פנמה, שאורכה כ־229 מטרים ומשקלה המיועד לנשיאת מטען מגיע לכ־82 אלף טונות. מולה ניצבה ספינת הדיג הסינית Luqing Yuanyu 108, שאורכה כ־49 מטרים בלבד. לפי נתוני מעקב אחר כלי השיט, שתי האוניות יצאו מעגינות באזור סינגפור ונכנסו לאותו נתיב מערבה, המוביל לכיוון מצר מלאקה. האזור נחשב לאחד מנתיבי השיט העמוסים בעולם, ובו עוברים מדי יום כלי שיט מסחריים רבים לצד ספינות קטנות יותר.

תיעוד מצמרר: ספינת ענק מחצה ספינת דייגים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:00 תיעוד מצמרר: ספינת ענק מחצה ספינת דייגים ( צילום: רשתות חברתיות )

הסרטון ממחיש עד כמה היה הפער בין שתי האוניות עצום. ספינת המטען מתקרבת אל ספינת הדיג, ואנשי הצוות שעל הספינה הקטנה נראים כשהם מבחינים בסכנה. בתוך רגע פוגעת חרטום ספינת המטען בצדה האחורי של ספינת הדיג, דוחפת אותה הצדה וגורמת לה לנטות בחדות. מים עולים על הסיפון, ואנשי הצוות נאחזים במעקות כדי שלא להיזרק אל הים.

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למרות המראות הקשים, נתוני המעקב מצביעים על כך שספינת הדיג לא טבעה. היא המשיכה לשדר אותות זיהוי ואף הצליחה להגיע בהמשך למעגן סמוך. גם ספינת המטען המשיכה בדרכה במשך כשעתיים לאחר ההתנגשות, לפני שהאטה, הסתובבה וחזרה לעגון באזור סינגפור.