בית הדין בהאג ( צילום: שאטרסטוק )

ממשל הנשיא דונלד טראמפ מתכונן להטיל סנקציות נרחבות על בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג, במהלך שעלול לנתק את בית הדין ממערכת הפיננסית העולמית ולשבש משמעותית את פעילותו. כך עולה מדיווחים של וול סטריט ג'ורנל ורויטרס מהימים האחרונים.

על פי גורמים אמריקניים ומסמכים שנחשפו, הסנקציות יחולו על בית הדין כולו – ולא רק על שופטים ותובעים בודדים כפי שנעשה עד כה – ויאסרו על רוב העסקאות עמו לאחר תקופת חסד של שישה עד שבעה חודשים. המהלך עלול למנוע מבית הדין לבצע עסקאות בדולר אמריקני ולנתק אותו מחלקים נרחבים מהמערכת הפיננסית הבינלאומית. חריג צפוי לעסקאות הקשורות לתקשורת. ההודעה הרשמית עשויה להתפרסם כבר השבוע, במהלך עצרת האו"ם בניו יורק או בימים שלאחריה. המהלך מהווה הסלמה משמעותית במסע האמריקני נגד בית הדין, שהתגבר מאז הוצאת צווי מעצר בינלאומיים בנובמבר 2024 נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות במלחמה בעזה. ארה"ב וישראל אינן חברות בבית הדין ואינן מכירות בסמכותו. קטאר במתקפה: "ישראל אחראית לכל כסף שהגיע לחמאס" יוני גבאי ודניאל הרץ | 19:53 גורמים בוושינגטון מבהירים כי הממשל מעוניין שבית הדין יסיר את צווי המעצר נגד נתניהו וגלנט, ויפסיק גם את החקירה הנוגעת לפעילות כוחות אמריקניים באפגניסטן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הוביל את הקמפיין, והצהיר בעבר כי בית הדין מהווה איום על ריבונות ארה"ב ועל בעלות בריתה, וכי וושינגטון תשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי "לפרק את ה-ICC לבנה אחר לבנה, אם יהיה צורך".

טראמפ ונתניהו בבית הלבן, השבוע ( צילום: לע"מ )

עד כה הטיל הממשל סנקציות אישיות על מספר שופטים ותובעים בבית הדין, בהם התובע הראשי לשעבר כרים חאן, שהודח מתפקידו בקיץ 2026 על רקע האשמות בהטרדה מינית אותן הוא מכחיש, נשיאת בית הדין טומוקו אקנה וגורמים נוספים. הסנקציות האישיות כוללות הקפאת נכסים ואיסור כניסה לארה"ב, והקשו על פעילותם היומיומית.

מומחים מציינים כי סנקציות על הארגון כולו עלולות לפגוע קשות בפעילות השוטפת: תשלומים לעובדים, שירותי IT, ביטוחים, שכירת חוקרים וניהול חשבונות בנק. בנקים וחברות בינלאומיות נוטים להימנע מסיכון ולציית יתר על המידה לסנקציות אמריקניות, בשל תלותם במערכת הדולר. בית הדין, שמעסיק כ-900 עובדים מכ-100 מדינות ומונה כ-125 מדינות חברות, עלול להתקשות לתפקד.

באירופה נשמעו בעבר קריאות להפעיל "חוק חוסם" שימנע מחברות אירופיות לציית לסנקציות אמריקניות כאלה, אך לא ברור אם יש תמיכה מספקת במהלך כזה. המתיחות בין וושינגטון להאג נמשכת כבר שנים, והתעצמה במיוחד מאז צווי המעצר נגד המנהיגים הישראלים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה בעבר כי הסנקציות על בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי נועדו בראש ובראשונה להגן על ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אין שום מידע שהם רודפים אחריי", מסר טראמפ בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן. "זה אולי יכול לקרות בעתיד, אבל הצעדים שנקטנו לא נועדו להגן עליי - הם נועדו להגן על ביבי ועל אנשים נוספים".

המהלך המתוכנן, אם ימומש במלואו, יהווה תקדים – סנקציות על מוסד בינלאומי שלם העוסק בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם. נכון לעכשיו, עדיין לא נמסרה הודעה רשמית סופית ממחלקת המדינה או ממשרד האוצר האמריקני, והפרטים המדויקים עשויים להשתנות.