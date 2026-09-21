צה"ל תקף ברצועה | מטען פוצץ בקו הצהוב, תשתיות חמאס הושמדו

היום (שני), יום הכיפורים, במהלך פעילות שגרתית של כוחות צה״ל במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, עלה כלי הנדסי על מטען. בחסדי ה', לא היו נפגעים לכוחותינו.

בצה״ל הבהירו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס. בתגובה לכך, תקף צה״ל תשתיות של ארגון הטרור חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל.

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, נמסר מדובר צה״ל.

האירוע מצטרף לשורת תקריות חריגות שנרשמו בשבועות האחרונים במרחב הקו הצהוב. בשבועיים האחרונים נרשמו שני אירועים במסגרתם הצליחו חשודים פלסטינים לחצות את המרחב המאובטח ולהתקרב מרחק קצר מאוד מעמדות צה״ל.

באחד האירועים תועד חשוד פלסטיני שהצליח לחצות את קו ההגנה ולהתקדם מאות מטרים באין מפריע לעבר כוחות צה״ל. החשוד תועד כשהוא משוטט בין הכלים הצבאיים החונים במקום, ומתקדם עד לקרבת עמדת השמירה. בשלב מסוים זיהה הלוחם ששמר בעמדה תנועה חריגה והבחין במחבל שמציץ לעברו מבין הכלים. הלוחם פתח לעברו באש.

באירוע נוסף שהתרחש לאחרונה בגזרה, מחבל חצה את הקו הצהוב והצליח להגיע עד למרחק קצר מאוד מעמדות צה״ל. על פי הדיווחים, באירוע אחד החשוד נעצר, ובשני חוסל.

במקביל לאירועים ברצועה, מערכת הביטחון מנהלת בימים אלו מתקפה רב-ממדית נרחבת לסיכול תשתיות הטרור בכל הזירות. כוחות צה״ל, שב״כ ומג״ב פועלים ללא הפסקה בשילוב זרועות שונות, תוך שמירה על ערנות מרבית ופעילות מבצעית עוצמתית המכוונת לחנוק את קני הטרור בטרם יצליחו לבצע את מזימותיהם.

במבצע מהיר ומדויק שהתנהל בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת שב״כ, פשטו לוחמי יחידת דובדבן ומג״ב איו״ש על הכפר קבאטיה ועצרו שני מחבלים מסוכנים שתכננו לבצע פיגוע טרור רצחני בטווח הזמן המיידי. הפעולה המהירה והמדויקת של הכוחות קטעה את מזימת הדמים באיבה, ומנעה אסון שעלול היה להסתיים בשפיכות דמים.