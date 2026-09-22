מהי המשנה ולמה צריך את הגמרא? "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 4

מהי המשנה ולמה צריך את הגמרא? "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 4

למעשה הגמרא מסבירה את המשנה.

בגמרא יש אמוראים - תפקיד האמוראים בגמרא הוא להסביר את המשנה.

השאלה היא - למה צריך כל כך הרבה הסברים למשנה? ועוד לכתוב על המשנה את הגמרא...

נסביר - המשנה היא התורה שבעל פה. למעשה, עם ישראל קבל 2 תורות בזמן מתן תורה, אחת בכתב ואחת בעל פה.

זו שבכתב - נמצאת בארון הקודש שבבית הכנסת, כתובה על קלף.

זו שבעל פה - עברה ממשה רבינו ליהושע, לזקנים עד אנשי כנסת הגדולה שהיו בחצי הראשון של בית שני.

כ-1,500 שנה – התורה שבעל-פה עברה בעל-פה מרב לתלמיד. כ-120 שנה לאחר חורבן בית שני - אנחנו מוצאים את רבי הודה הנשיא - המכונה "רבי", שהיה תלמידו של רבי מאיר בעל הנס, והוא היה תלמידו של רבי עקיבא.

אותו רבי – ראה שעם ישראל הולך לגלות והמצב לא נהיה יותר טוב, הוא החליט לסדר את ההלכות של התורה שבעל פה בתוך משניות.

יש כ-4,192 משניות שהם תמצית התורה שבעל פה.

חשוב לומר: מעבירי התורה היו משננים את התורה, כדי לזכור ולדעת את כל התורה בעל פה - לכן הם נקראים משניות – מלשון שינון.

יש לכך עוד הסברים רבים, כמו מלשון 'משנה למלך', התורה שבע"פ – המשנה, היא משנה לתורה שבכתב.

התורה שבכתב היא הבסיס וכתובה ממש בתמצית, המשנה כבר מרחיבה.

למשל: כתוב – "בסוכות תשבו שבעת ימים", אלו מילים קצרות, לא ברורות... איך נראית הסוכה? האם רק לשבת או גם לישון או לאכול? ועוד ועוד... במשנה, במסכת סוכה אנו כבר רואים דוגמאות של סוכות רבות, ומה באמת צריך לעשות בסוכה.

למעשה, גם אחרי שהמשנה מרחיבה את ספר התורה - עדיין המשנה מאוד מצומצמת, כמו שכתב הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות - המשנה נכתבה בקיצור, ברמז ובחסר ונכלל בה עניינים רבים.

כאן בדיוק נכנסת הגמרא - להרחיב את המשנה.

זה היה תפקיד האמוראים – להבין את הרמזים שרבי הסתיר במשנה - ובלי האמוראים אין לנו דרך להגיע אליהם.

נו, אז מה היינו עושים בלי הגמרא...?