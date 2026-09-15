הילד יודע גמרא או רק זוכר את השיעור? "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 3

הילד יודע גמרא או רק זוכר את השיעור? "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 3

מה קורה בתלמודי תורה או בבתי ספר בתחום הוראת הגמרא?

אנחנו שולחים את הילד כדי שילמד איך ללמוד גמרא כדי להיות לומד עצמאי לומד עצמאי - זו שאיפתו של כל בחור ונער, שתהיה לו יכולת לגשת לגמרא חדשה - ולהבין בכוחות עצמו.

האם המלמד בכיתה מדריך איך עושים את זה? לא בטוח - אני לא רוצה לדבר כאן נגד תלמודי תורה חלילה... מה שכן, על ההורים לשים לב - מה קורה עם הילד שלהם?

אני רוצה להדגיש - יש הבדל גדול בין לימוד חומש או משנה, שם נדרשת בעיקר הקשבה, אם הילד מקשיב בדרך כלל הוא יודע. בגמרא המצב שונה כי שם נדרשת בעיקר - הבנה וחשיבה!!!

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אני אתן דוגמא לתופעה מצויה. הילד מקשיב בכיתה מעולה, יש לו זיכרון טוב, למעשה הוא לא מסתכל בדף בזמן השיעור... ולאבא נראה שהוא יודע את הגמרא, הילד יודע לחזור על כל הקטע עם הסברים, הכול בסדר...

האמת? הבחור שלנו זוכר מה הסבירו בכיתה. אם תשאל אותו - האם מה שאתה מסביר לי כעת אתה גם רואה את זה בפנים - במילים? הוא יגיד ש... לא!!!

כלומר התלמיד הזה משחק - משחק זיכרון, בכיתה זוכר, בבית הוא מסביר לאבא, ובתחילת שבוע הבא הוא מרוקן את הזיכרון לתוכן של השבוע החדש...

זה דבר שאנו כהורים צריכים לשים לב לזה.

היום יש הרבה יותר קשיים לילדים מפעם, אם בכיתה א' אני הייתי היחיד עם משקפיים, כיום המצב שונה - בכיתה א'.

עיקר הלימוד בגמרא - צריך להיות עם העין, מהעין המידע עובר למוח, והלומד מתחיל לחשוב ולהבין. אם הילד לא מצליח ללמוד עם העין, כדאי לבדוק - למה, אני בפגישה עם הילד בודק את זה.

לאחרונה פגשתי תלמיד שהאבא ציין שהילד יודע מעולה את כל החומר. אלא מה? הוא מתבלבל ב"הווה אמינא" - ובמסקנה, או מה יוצא מהסוגיה.

לאחר שישבתי עם הילד התברר שאין לו מושג מה קורה בדף - הוא חי על 100% הקשבה ואח"כ ההורים מתפלאים למה עד כיתה ז'-ח' הילד היה מעולה, פתאום בישיבה קטנה - הוא לא מתפקד.

מדוע יש אתו בעיות? למה? כי הוא אף פעם לא למד גמרא!

הורים יקרים, כדאי מאוד להתייעץ עם אנשים שמבינים, כדי לראות שהילד לומד ומתפתח בלימוד, כדי שלא נגיע אחר כך חלילה לשיברון לב.

בהצלחה רבה!