עם כניסתו של חודש אלול – חודש הרחמים והסליחות, השלימו בכותל את היערכותה לקליטתם של מאות אלפי מתפללים הצפויים להגיע למעמדי הסליחות המסורתיים ברחבת הכותל המערבי.
השנה, לאור הביקוש הרב של הציבור הרחב, יתקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים בליווי חזן, מערכות הגברה ופריסת מסכי ענק בפאתי הכותל, כדי לפזר את העומסים ולאפשר לכלל הציבור להצטרף למעמדי הסליחות לאורך כל תקופת הימים הנוראים.
כלל מעמדי הסליחות יועברו בשידור חי באתר הקרן וברשתות החברתיות, לטובת מי שאינו יכול להגיע פיזית להשתתף במעמדים. במהלך כלל המעמדים יישאו אלפי המתפללים תפילות נרגשות לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולאחדות וביטחון ישראל.
המעמד הראשון במוצאי שבת הקרוב
המעמד הראשון יתקיים במוצאי שבת הקרוב, ב' באלול תשפ"ו, החל מהשעה 00:15 בלילה, בהשתתפות רבבות מתפללים. מעמדי הסליחות ימשיכו לאורך כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה, כאשר המעמד המרכזי יתקיים במוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, ערב יום כיפור.
לוח מעמדי הסליחות המרכזיים
להלן התאריכים המלאים שבהם יתקיימו מעמדי הסליחות המרכזיים ברחבת הכותל המערבי:
מוצאי שבת | ב' באלול | 15.08
יום חמישי | ז' באלול | 20.08
מוצאי שבת | ט' באלול | 22.08
יום חמישי | י"ד באלול | 27.08
מוצאי שבת | ט"ז באלול | 29.08
יום שלישי | י"ט באלול | 01.09
יום רביעי | כ' באלול | 02.09
יום חמישי | כ"א באלול | 03.09
מוצאי שבת | כ"ג באלול | 05.09
יום ראשון | כ"ד באלול | 06.09
יום שני | כ"ה באלול | 07.09
יום שלישי | כ"ו באלול | 08.09
יום רביעי | כ"ז באלול | 09.09
יום חמישי | כ"ח באלול | 10.09 | ערב ראש השנה – התרת נדרים בחצות
יום שני | ג' בתשרי | 14.09 | מוצאי צום גדליה
יום שלישי | ד' בתשרי | 15.09
יום רביעי | ה' בתשרי | 16.09
יום חמישי | ו' בתשרי | 17.09
המעמד המרכזי - מוצאי שבת | ח' בתשרי תשפ"ז | 19.09 | ערב יום כיפור – התרת נדרים בחצות
יצוין כי השנה, כלל מעמדי הסליחות יוקדשו לתפילה לאחדות וביטחון ישראל, בהשתתפות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.
1 תגובות