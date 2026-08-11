הסליחות בכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

עם כניסתו של חודש אלול – חודש הרחמים והסליחות, השלימו בכותל את היערכותה לקליטתם של מאות אלפי מתפללים הצפויים להגיע למעמדי הסליחות המסורתיים ברחבת הכותל המערבי.