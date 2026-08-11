הציבור החרדי נענה בימים האחרונים בהתגייסות רחבה לקריאתו יוצאת הדופן של רבי אלימלך בידרמן, אשר פנה אל הרבים למען מקרה של פדיון שבויים שהובא לפניו. רבי אלימלך בידרמן מביע את הכרת הטוב שלו לכל אלו שכבר נטלו חלק ופתחו את ליבם, ולצד זאת מבקש מהציבור שלא להרפות ולהמשיך ולהתגייס, שכן המשימה טרם הושלמה.

הפנייה עצמה נחשבת חריגה עד מאוד. רבי מיילך, שאינו נוהג לפנות אל הציבור בבקשות כספיות, פתח את דבריו בהבהרה מקדימה: "אם כי בדרך כלל אני לא מבקש מהציבור", ומיד הוסיף והסביר מדוע במקרה זה נשתנו הדברים: "אמנם כאן בא לידינו מקרה נורא של פדיון שבויים".

פרטי הפרשה נמסרו במשורה, כמקובל במקרים מעין אלו. על פי הקריאה מדובר ביהודי ירא שמים ובר אורין, שנקלע שלא באשמתו לפח יקוש, ומצוי כעת במצב שהוגדר מפי רבי מיילך כ"פיקוח נפש ממש". רבי מיילך ציין כי הוא מכיר את המצב מקרוב, ומתוך היכרות ישירה זו הוא פונה אל הציבור.

את מקומה של המצווה בסדר העדיפויות תיאר רבי מיילך על פי פסק הרמב"ם, שקבע כי פדיון שבויים קודם לכל צדקה אחרת. "הרמב"ם אומר: פדיון שבויים, אין לך מצווה גדולה מזו!", הדגיש.

בשונה מפניות מקובלות, שבהן מתבקש כל אחד לתרום כפי יכולתו, נקב רבי מיילך בסכום אחיד ומדויק. "כפי שאני מכיר את המצב מקרוב, אני מבקש ומתחנן מכל אחד ואחד שיכול", אמר, "שייתן 1,311 שקל, כמניין 'הצלת נפשות', ולקיים מצוות 'לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ'". לתורמים המתגוררים מחוץ לארץ הבהיר וקבע: "1,311 זה כמניין 'הצלת נפשות' – וכל מדינה במטבע שלה".

לצד הבקשה השמיע רבי מיילך ברכה מפורשת וברורה לכל מי שייטול חלק: "ואני בטוח שמי שייתן את הסכום הזה למצווה רבתי זו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו ישועה בקרוב ממש". בהמשך אף פירט אילו ישועות יזכו התורמים לראות: "מי שצריך זיווג, השם יעזור ויושיע בזיווג הגון בקרוב. מי שצריך רפואה, יהיה לו רפואה שלמה במהרה. מי שצריך פרנסה, הכל הקדוש ברוך הוא ישלח, ישועות גדולות במהרה".

בסיום דבריו נטל על עצמו רבי מיילך להתפלל על ציבור המשתתפים: "ובלי נדר, בעזרת השם יתברך, נתפלל על כל התורמים שכולם ייוושעו בישועתם בקרוב ממש".

ההיענות הרחבה שנרשמה עד כה מלמדת על עוצמת הרושם שהותירה הקריאה, אך הבקשה עודנה עומדת בעינה. רבי מיילך מודה מקרב לב לכל מי שכבר נחלץ לעזרה, ומבקש מכל מי שטרם השתתף להצטרף אף הוא ולהשלים את המלאכה.

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