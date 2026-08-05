מאות אברכים ותושבי טבריה גדשו השבוע את הכינוס המרכזי "מטהרים את העיר 2", שעסק בהתחזקות בקדושה ובזהירות מפגעי הטכנולוגיה, בראשות חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות ומשפיעים.

את הכינוס פתח המנחה, הגאון רבי יעקב יוסף ועקנין, ראש מוסדות "שערי דעת", אשר תחילה פתח באמירת פרקי תהילים להצלחת עולם התורה ולרפואת הגה"צ רבי חזקיהו דב הכהן קוק.

ראשון הנואמים היה חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים', הגאון רבי ראובן אלבז, שהרחיב על פריחת עולם התורה בטבריה בעשור האחרון. בדבריו התייחס לסערת חוף הטרפז ואמר: "כאשר הייתה בטבריה פריצה בחילול שבת, הגראַי"ל שטיינמן זצ"ל הורו להתחזק בפנים – והסכנה התפוגגה. כך גם כעת, מול הפרצות בצניעות, המענה הוא התחזקות פנימית". הגר"ר אלבז הזהיר בדבריו מפגעי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, וכינה אותם "המלחמה האחרונה של הדור". בסיום דבריו קרא עם הקהל קבלת עול מלכות שמיים.

אחריו נשא דברים המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר עמד על הצורך בגדרים וסייגים בבית היהודי: "כשיש מבול בחוץ, לא פותחים אפילו מקצת הדלת. ההדרדרות לא מגיעה בבת אחת כאריה שנושך, אלא כהכשה שקטה של נחש שזוחלת לאט לאט".

הזעקה על הבתים שנפגעים מהחשיפה לרשת נשמעה גם מדברי המגיד הרה"ג פנחס ארלנגר, שהבהיר כי גם מי שמחזיק בהיתר לאינטרנט מסונן לצורכי פרנסה, אינו רשאי להקל ראש בגלישה לאתרי חדשות, קניות ובילוי.

את המסכת חתם המגיד הרה"ג רבי מנחם שטיין, אשר נגע בלבות המשתתפים בסיפור אישי על בנו אוריה ז"ל, והדגיש את החוב להגן על שמירת העיניים והבית היהודי מכל שותפות עם פגעי המסכים.