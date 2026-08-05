כיכר השבת
יורה בתוך הנגמ"ש

'חסרי השכלה, מוטיבציה ויכולת פיזית': גולן שוב נגד גיוס חרדים 

שוב מטלטל את הגוש: יו"ר הדמוקרטים טען כי גיוס חרדים מלא אינו מהלך שניתן לבצע "מחר בבוקר", ועורר סערה פוליטית סביב שאלת השוויון בנטל והיערכות צה"ל

12תגובות
יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן ועידת ישראל היום (צילום: פלאש 90)

בפאנל שנערך בימים האחרונים במכון "מולד", התייחס יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, לסוגיית גיוס החרדים במונחים חריפים. גולן טען כי השיח הציבורי בנושא הפך לקרבן של פופוליזם, וכי המערכת הצבאית אינה מסוגלת או מעוניינת לקלוט מסות של מתגייסים חרדים ללא הכנה מתאימה.

במהלך דבריו, הסביר גולן את עמדתו המורכבת לגבי היכולת של צה"ל להשתנות בטווח הקצר, ואמר את הדברים הבאים:

"אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור להם את תנאי ההפרדה בין גברים. בקיצור, זה דבר לא מעשי.

גולן המשיך להסביר:

אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא זה לא עובד ככה גיוס חרדים... גיוס חרדים זה תהליך, גיוס ערבים זה תהליך, גיוס נשים חרדיות זה תהליך."

גולן המשיך ופרש את חזונו, לפיו השוויון בנטל לא חייב לעבור דרך הצבא בלבד. לדבריו, יש לארגן מחדש את המערכת כך שכל צעיר ייתן "שנה למדינה" במסגרות כמו מד"א, כיבוי אש, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או בתי חולים. הוא הדגיש כי מכיוון שמחזורי הגיוס גדלים מדי שנה, "הצבא לא יגדל בהתאם לגודל מחזורי הגיוס. זה דבר לא סביר".

דבריו של גולן לא עברו בשקט ועוררו תגובות נגד קשות. גורמים בימין טוענים כי התבטאויות אלו מוכיחות שכל קמפיין "השוויון בנטל" שהובל על ידי גורמי שמאל וערוצי תקשורת מסוימים היה "שקר מפואר". לפי המבקרים, המטרה האמיתית של הלחץ לגיוס חרדים לא הייתה צורך צבאי, אלא ניסיון פוליטי לפרק את הגוש של נתניהו ולהפיל את שלטון הימין.

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10
גיוס נשים חרדיות - לא קרה ,לא קורה לא יקרה . רק שתי צבאות בעולם יש גיוס נשים חובה ישראל וצפון קוריאה . בת חרדית לעולם לעולם לא תתגייס.
יהודית
9
האמת יצאה מהמרצע כנראה שקרביטי קפלן משנים גישה צריך את החרדים בגועלציה שלו בכל מקרה הפעם כנראה הוא אומר אמת
שויון בנטל
8
לפחות יש מישהו במחנה הזה שאומר את האמת ,כל השאר נוכלים מדופלמים ,בנט ,ליברמן ,לפיד ,אייזנקוט.
רוני
7
יצא המרצע מן השק
דר
6
מצויין צודק .חרדים לא מתאימים לצהל ויפה שנותן אפשרויות שרות במקומות אחרים כמו שהיה פעם.עדיף שחרדים יעשו גוש אחד ועם גולן יובילו את המהלך הזה מאשר עם סמוטריץ שהביא את כל הצרות לחרדים .
דוד
5
אם אין להם השכלה ומוטיבציה לעבוד ולשרת אז שלא תהיה להם גם האפשרות לבחור לכנסת.
דניאל
לא עמדת בתור כאשר חילקו שכל
שיע
4
לא תתנו , לא תקבלו..... יהודים ערבים או כל אחד אחר.... לפי מה שנראה החרדים בצרות יותר מהערבים.....
236
3
אנחנו נגייס אותו לצבא השם ושישמור שבת והוא וכל החבורה המופקרת שלו שמפקירה את העולם ממצוות ולימוד תורה. שילך קיבינמאט.
שרה
2
התורה וגדולי התורה ינצחו לאורם נלך
מאיר
1
חבל שיאיר גולן לא בא לביקור בפלוגות החרדים, ח"צ, חשמונאים, נ"י, משרתים שם הרבה מאות לוחמים חרדים ק ר ב י,שישאל את המ"פ שלהם איך הם מתפקדים ואח"כ שיצא לציבור עם הודעות שלא מחזיקות מים ,זה כפיות טובה כנגד המתגיסים החרדים חיילים עם מותביציה הכי גבוהה בצבא
יוסי
יורים אחד על השני שם . דבילים במילוי מלא
האמת

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