בפאנל שנערך בימים האחרונים במכון "מולד", התייחס יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, לסוגיית גיוס החרדים במונחים חריפים. גולן טען כי השיח הציבורי בנושא הפך לקרבן של פופוליזם, וכי המערכת הצבאית אינה מסוגלת או מעוניינת לקלוט מסות של מתגייסים חרדים ללא הכנה מתאימה.

במהלך דבריו, הסביר גולן את עמדתו המורכבת לגבי היכולת של צה"ל להשתנות בטווח הקצר, ואמר את הדברים הבאים:

"אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור להם את תנאי ההפרדה בין גברים. בקיצור, זה דבר לא מעשי.

גולן המשיך להסביר:

אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא זה לא עובד ככה גיוס חרדים... גיוס חרדים זה תהליך, גיוס ערבים זה תהליך, גיוס נשים חרדיות זה תהליך."

גולן המשיך ופרש את חזונו, לפיו השוויון בנטל לא חייב לעבור דרך הצבא בלבד. לדבריו, יש לארגן מחדש את המערכת כך שכל צעיר ייתן "שנה למדינה" במסגרות כמו מד"א, כיבוי אש, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או בתי חולים. הוא הדגיש כי מכיוון שמחזורי הגיוס גדלים מדי שנה, "הצבא לא יגדל בהתאם לגודל מחזורי הגיוס. זה דבר לא סביר".

דבריו של גולן לא עברו בשקט ועוררו תגובות נגד קשות. גורמים בימין טוענים כי התבטאויות אלו מוכיחות שכל קמפיין "השוויון בנטל" שהובל על ידי גורמי שמאל וערוצי תקשורת מסוימים היה "שקר מפואר". לפי המבקרים, המטרה האמיתית של הלחץ לגיוס חרדים לא הייתה צורך צבאי, אלא ניסיון פוליטי לפרק את הגוש של נתניהו ולהפיל את שלטון הימין.