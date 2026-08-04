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אחרי החלטת סולברג: זה המהלך שמתכננים במפלגות החרדיות לעקוב אחר המצביעים

לאחר קביעת השופט סולברג כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מטעם כל קהילה שיעמדו מחוץ לקלפי ויתעדו מי מהקהילה הגיע להצביע ומי לא, וכך יהיה ניתן שוב להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים (חרדים, פוליטי)

אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בעקבות החלטת שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות, כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם, במפלגות החרדיות שוקלים דרכים חדשות לעקוב אחר מצב ההצבעה בקהילות השונות.

על פי דיווח של יואלי ברים בחדשות 13, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מטעם כל קהילה שיעמדו מחוץ לקלפי ויתעדו מי מהקהילה הגיע להצביע ומי לא, וכך יהיה ניתן שוב להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים.

כזכור, השופט נעם סולברג, קבע היום כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם מפלגות לא יהיו רשאים לדווח במהלך יום הבחירות למפלגותיהם על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע באמצעות יישומונים המשמשים להמרצת מצביעים.

ההחלטה צפויה להשפיע במיוחד על מטות השטח של המפלגות, ובהן גם המפלגות החרדיות, שנהגו להסתייע בדיווחים בזמן אמת כדי לאתר מצביעים שטרם הגיעו לקלפיות ולעודד אותם לממש את זכות ההצבעה.

בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה – ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי – מהווה פגיעה בפרטיות ואסורה לפי חוק הגנת הפרטיות. עוד נקבע כי דיני הבחירות אינם מסמיכים את נציגי המפלגות להעביר מידע זה לצורך פעילות מפלגתית, ולכן בהיעדר הסמכה מפורשת מדובר בפעולה אסורה.

המפלגות החרדיותקלפינעם סולברג

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