כל מה שחובה לדעת על גורם הטביעה הקטלני בחופי ישראל

פרוייקט הצלת חיים: מיזם הסברה ותוכן מקורי חסר תקדים להגברת המודעות לסכנות בימי בין הזמנים ( צילום: כיכר השבת )

"הים היה נראה שקט, עד שהגיע הזרם"

כשימי "בין הזמנים" והקיץ בשיאם, מאות אלפי משפחות ובחורי ישיבות מגיעים אל חופי ים התיכון. המים הכחולים נראים רגועים, מזמינים ומפתים. אך מתחת לפני השטח השלווים, פועל מנגנון פיזיקלי אכזרי שאינו עושה הנחות לאף אחד. כשיישבנו במערכת 'כיכר השבת' להשיק את "פרויקט 0" – מתוך שאיפה להגיע ליעד של אפס אסונות בקיץ הקרוב – עמד לנגד עינינו האסון הנורא של האחים שפיגל זכרם לברכה, שטבעו למוות בחוף נתניה. שיחת היסוד המטלטלת שערך משה מנס בבית המדרש עם אביהם, הרב שלמה שפיגל, חשפה כי שני הבנים הזכים לא נכנסו לים סוער. הם נכנסו למים רדודים, בחוף שנראה בטוח לחלוטין: אחרי רצח בנה תלמיד הישיבה: האם השכולה לא ויתרה וקיבלה בשורה חזקי שטרן | 13:36 "הים לא היה נראה מסוכן. היו למטה מעל 100 איש בחוף. לא משהו שנראה סוער, ולא ראיתי שום אזהרה שמסמנת לא להיכנס... אנשים עמדו מסביבם ולא קרה להם כלום, רק להם קרה משהו. אנשי ההצלה אמרו לנו שאם היה מציל בשעת מעשה, הוא היה מזהה את הסחף. המקרה נקרא 'סחף חוזר' – זרם פריצה פתאומי שקשה לשים לב אליו בעין לא מקצועית". "הבן הקטן רץ אלינו וצעק: עושים לדובי החייאה" • ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בריאיון מצמרר מהו זרם פריצה? הפיזיקה שמאחורי המלכודת זרם פריצה (בלע"ז: Rip Current, או בשפת העם: "סחף חוזר") אינו מערבולת ששואבת את האדם כלפי מטה. זוהי תעלה מים צרה ומהירה שפורצת מתוך החוף חזרה אל עומק הים. איך זה עובד בפועל? הגלים שנשברים אל החוף דוחפים כמויות אדירות של מים אל קו החול. המים הללו חייבים לחזור חזרה אל הים הפתוח כדי לייצר איזון הידרוסטטי. כשהם חוזרים, הם מוצאים את נתיב ההתנגדות הנמוך ביותר – ערוץ תת-ימי עמוק שנפער בחול. המים נשפכים לתוך התעלה הזו במהירות קיצונית של בין 2 ל-3 מטרים בשנייה בתנאי ים סוער. זוהי מהירות השואבת במהירות הגבוהה מיכולת השחייה של שחיין אולימפי. המלכודת הפסיכולוגית: למה אנשים רצים ישר לתוך הזרם? הסכנה הגדולה ביותר בזרם הפריצה היא האשליה האופטית שהוא מייצר. כשרחץ ממוצע מביט על הים, הוא רואה גלים גבוהים וקצפיים בצד ימין ובצד שמאל, ובאמצע – פינה שקטה, חלקה, ללא גלים נשברים. המוח האנושי מסיק מיד: "שם שקט, שם בטוח להיכנס!". מפקד יחידת הצוללים של זק"א, דרור גילס, מסביר בשיחה חשופה את המלכודת הזו: "העין קצת עובדת על הבן אדם. אנשים רואים אזור שקט בין הגלים מצד ימין ושמאל ואומרים 'הנה, פה שקט, אכנס פה'. אבל האזור השקט הזה הוא בדיוק האזור שבו המים מהגלים חוזרים לתוך הים – ויש שם זרימה מאוד גדולה פנימה! הזרימה הזו מייצרת בורות חול. אתה צועד פנימה, מגיע לגובה הברכיים, עושה עוד צעד אחד – והופ! אין קרקע, יש זרם, ואתה נכנס ללחץ". הצוללנים של זק"א בריאיון מטלטל ממעמקי הים | צפו סגן מפקד השיטור הימי במחוז מרכז, קובי, מוסיף ומזהיר: "הגורם הקטלני מכולם הוא תופעה פיזיקלית סמויה מן העין המכונה זרם הפריצה. המים באזור הזרם נראים דווקא רגועים, שקטיים ונקיים מגלים. זו בדיוק הנקודה המטעה. אנשים צועדים פנימה, מאבדים את אחיזת רגליהם בקרקעית, ונסחפים בתוך שניות אל עומק הים". "חילצתי אחות אחת, השנייה נפטרה לי בידיים" • ריאיון מצמרר מלב הים

בחופי ישראל אין מערבולות, גורם הטביעה המרכזי הור זרמי הפריצה - צילום: AI בחופי ישראל אין מערבולות, גורם הטביעה המרכזי הור זרמי הפריצה | צילום: צילום: AI 10 10 0:00 / 1:41

מדריך ההישרדות: מה עושים כשיורדים במפתיע לתוך זרם פריצה?

ברגע שמתרחץ מרגיש שהקרקע נעלמה תחת רגליו והמים מושכים אותו במהירות אל עומק הים, האינסטינקט ההישרדותי הראשוני אומר: "להילחם! לשחות בכל הכוח חזרה אל החוף!".

זהו האינסטינקט הקטלני ביותר!

שחייה חזיתית נגד זרם הפריצה היא מלחמה אבודה. תוך דקה עד שתיים, השחיין מרוקן את כל האנרגיה והחמצן בגופו, השרירים ננעלים, והוא נכנס לפאניקה וטובע מאפיסת כוחות.

3 חוקי הברזל להישרדות בזרם פריצה:

אל תילחמו בזרם! זרם הפריצה אינו מושך אתכם למטה, אלא רק מסיע אתכם אופקית לעומק. זכרו: הים לא ייקח אתכם לקפריסין. תוך כמה עשרות מטרים, מעבר לקו שבירת הגלים, עוצמת הזרם נחלשת ונעלמת לחלוטין. שמרו על קור רוח וצופו על הגב: השכיבו את הגוף לאחור, פירסו ידיים ורגליים, קחו אוויר בריאות וצופו. חיסכון באנרגיה בשניות הראשונות הוא ההבדל בין חיים למוות. חיתוך ב-90^ (שחייה הצידה): ברגע שהנשימה נרגעת והזרם החוזר נחלש, שחו הצידה – במקביל לקו החוף. מאחר שרוחבו של ערוץ זרם הפריצה הוא צר מאוד (בדרך כלל בין 10 ל-20 מטרים), שחייה קצרה ימינה או שמאלה מוציאה אתכם לחלוטין מערוץ הסכנה. משם, הגלים הקצפיים הרגילים כבר ידחפו אתכם חזרה אל החוף בבטחה.

"השלטים נכתבו בדם": איך נמנעים מראש?

הדרך הבטוחה ביותר לשרוד זרם פריצה היא פשוט לא להיכנס אליו מראש.

המצילים בתחנות ההצלה מגיעים בכל בוקר בשחר מוקדם, סורקים את החוף, מזהים את מיקום זרמי הפריצה באותו היום, ותוחמים את אזור הרחצה המותר בדגלים ובמצופים בדיוק באזורים הבטוחים.

ציטוט הסיום של דרור גילס מצוללני זק"א חייב להישאר חרות בלבו של כל הורה ובחור ישיבה:

"בחורים יקרים, השלטים של 'הרחצה אסורה' ו'אין להיכנס בלי מציל' נכתבו בדם! אל תתעלמו מהם. מהניסיון שלנו, ריבונו של עולם יודע לעזור יותר טוב למי שיודע לשמור על עצמו. אם אתם לבד ואין מציל – אין מי שיציל אתכם. תשמרו על עצמכם, כדי שלא תהיה לנו עבודה בקיץ הזה!"

סיכום חוקי הזהירות של "פרויקט 0":

אין מציל פעיל בחוף? לא נכנסים למים!

התרחקו מאזורים שקטים ללא גלים בים סוער – זוהי מלכודת זרם הפריצה.

– זוהי מלכודת זרם הפריצה. נקלעתם לסחף? צופו על הגב, שחו הצידה במקביל לחוף, וחזרו עם הגלים.

צופו על הגב, שחו הצידה במקביל לחוף, וחזרו עם הגלים. למדו לשחות: לא נכנסים לרכב בלי לדעת לנהוג – ולא נכנסים לים בלי לדעת לשחות.

שמרו על נפשותיכם – וחוזרים הביתה בשלום!