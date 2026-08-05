חיזוק ב-60 שניותאתה אוהב את הקב"ה גם כשכואב? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00אתה אוהב את הקב"ה גם כשכואב? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיאתה אוהב את הקב"ה גם כשכואב? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:01עוד באותו נושאזו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|04.08.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:בשיא החום: חתנו הקנאי של האדמו"ר מבוהוש הלהיט את הרוחות נגד 'נתיבים'שאול כהנא|04.08.26אסונות בין הזמנים: הלווייה דומעת לתלמיד הישיבה שנהרג בתאונת טרקטורוןקובי ישראל|04.08.26בתום פעילות מאומצת: מאיר שער ז"ל שנהרג בתאונת טרקטורון שוחרר לקבורהחזקי שטרן|04.08.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:כמה חרדים נכנסים בחוף אחד? | צפו בתמונות מהחוף הנפרד באשדודחזקי שטרן|04.08.26החוקרים בדקו וגילו: מי הצית את השריפה בסופר בבית שמש?קובי רוזן|04.08.26אוי, אבא תרחם: איך מודיעים לכלה טרייה שחתנה נהרג? מחשבות על האסוןמשה (חתן)|03.08.26
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