חיזוק ב-60 שניותזו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00זו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיזו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:16עוד באותו נושאלמה צדיקים סובלים בעולם הזה? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|03.08.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אסון בין הזמנים: הבחור מאיר שער ז"ל נהרג בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז נחמן שטרנהרץ|03.08.26עוד טרגדיה קשה בבין הזמנים: בחור חרדי נהרג בהתהפכות טרקטורון, חברו נפצעקובי אטינגר|03.08.26טעות בניווט ושעות אימה: האב משחזר | "לא לסמוך על הזיכרון"קובי ישראל|03.08.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מזעזע: חסיד ברסלב הואשם בעבירות חמורות בקטיניםדניאל הרץ|03.08.26פרסום ראשון: הרב דוד פריוף נעצר בשדה התעופה במיאמי ונכלא ל-24 שעותאיציק אוחנה|03.08.26גם מאיראן הגיעו: מאות חסידים התכנסו השבוע במדינה המוסלמיתנחמן שטרנהרץ|03.08.26
0 תגובות