חיזוק ב-60 שניות זו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)

זו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן | צילום: צילום: שמעון ברדי

זו הסיבה שהקב"ה מביא קשיים לצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי

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