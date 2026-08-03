חיזוק ב-60 שניותלמה צדיקים סובלים בעולם הזה? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00למה צדיקים סובלים בעולם הזה? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדילמה צדיקים סובלים בעולם הזה? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:45עוד באותו נושאכך תשיגו אושר ושלוות נפש • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|02.08.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הכיפה ניצחה: האב נלחם על חינוך חילוני - והפסידחזקי שטרן ודניאל הרץ|10:11שנעמד מול המראה, צחצח שיניים - ונבהל ממה שראה בכיורכיכר השבת|מקודםהמעיין שהתייבש והתמלא במי ברז לכבוד המטיילים בימי החופשישראל שפירא|02.08.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"הכנסתי את כל המשפחה שלי לכלא" • הווידוי קורע הלב של המיליונר מסביון שהפך לאסיראלי גוטהלף|02.08.26המסעדה הכשרה נשרפה כליל; השכן גילה מי ברח ממנה רגעים לפנייוסי נכטיגל|02.08.26תביעת 3 מיליון: שופטת מסרבת לפינוי-בינוי בגלל סוכהדניאל הרץ|02.08.26
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