כך תשיגו אושר ושלוות נפש • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

חיזוק ב-60 שניותכך תשיגו אושר ושלוות נפש • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00כך תשיגו אושר ושלוות נפש • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיכך תשיגו אושר ושלוות נפש • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:42עוד באותו נושאכדי לעבוד את השם צריך לבטוח בהשם • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|31.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:המחותן העתידי הערים קשיים - כך אבא של החתן שרד עד הסוף הטוב | סיפור מטלטלמשה רבי|30.07.26האבא החרדי המוכר נשבר ואמר לילדיו: אני לא משלם לכם יותר על חופשות בשוויץ - וזו הסיבהמרדכי רוט|30.07.26העונש המפתיע שנגזר על הנהג שהתנגש ברכבו 5 פעמים בבניין החסידותדניאל הרץ|30.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:“לאומן ולא לצבא”: חסידי ברסלב הפגינו בתוך טרמינל 3 בנתב”גקובי ישראל|30.07.26"שנאת החרדים הפכה לסחורה פוליטית מבוקשת" | ש"ס נגד מפלגות הימין החדשותישי כהן|30.07.26"הוא כמעט לא יוצא ללוויות": הקצין החילוני בחר באדמו"ר מבעלזא כ'איש השבוע'יוסי סרגובסקי|29.07.26
0 תגובות