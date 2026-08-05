נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בעוד המשא ומתן על הסדר במצר הורמוז נכנס לשלב רגיש והלחימה האזורית לא התרחבה בניגוד לאיומים, מגבירה העיתונות האיראנית היום (רביעי) את מתקפת התעמולה נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בטהראן מציגים את הנשיא האמריקני כמי שמנסה להסוות חולשה באמצעות איומים, וטוענים כי דווקא איראן היא שמחזיקה כיום בעמדת המיקוח החזקה. בעיתון כיהאן, השופר של המשטר הרצחני, פרסמו כותרת חריפה: "טראמפ שוב נכשל הפעם, משום שהתנגש בסכר איתן בשם איראן". לצד הכותרת פורסם מאמר הטוען כי נשיא ארה"ב מנסה להציג עמדת כוח, בעוד שלמעשה וושינגטון היא זו שנמצאת במשבר. "ההזדמנות האחרונה של איראן או הנשימה האחרונה של טראמפ?" תותח: המטופל התנפל על האח - הוא לא ידע שהוא אלוף ג'יו ג'יסטו כיכר השבת | 12:49 במאמר שכותרתו "האם זו ההזדמנות האחרונה של איראן, או הנשימה האחרונה של טראמפ?", נטען כי הצהרתו של טראמפ על מתן "ההזדמנות האחרונה" לאיראן נובעת מ"חולשתה של וושינגטון" ומניסיון "להסתיר את הכישלון ההיסטורי שלה באמצעות הטעיית המציאות". לטענת העיתון של המשטר, בעוד שטראמפ מציג את עצמו כמי שפועל מעמדת כוח, "דיווחים מהשטח, של כלי התקשורת המערביים, מלמדים על מחסור בתחמושת אמריקנית ושוק הנפט הסוער" מה שמעיד דווקא על חולשת הבית הלבן. העיתון טען כי טראמפ דבק בטקטיקה של "להכריז על ניצחון גם בשיא הכישלון". בכיהאן הטיחו כי "טראמפ נתקע בבוץ שהוא עצמו יצר", וכי מי שמחזיקה כיום ב"עמדת המיקוח הגבוהה ביותר" היא איראן, בעוד שנשיא ארה"ב הוא זה שנאבק, לטענת העיתון, לצאת מהמשבר. יצוין כי טראמפ עצמו הגיב בזעם לטענות האיראניות בימים האחרונים.

טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"המלחמה היא כלכלית"

עיתון וטן אמרוז, הקדיש את השער שלו ל'צעדות הארבעין' תחת הכותרת "מבקשי נקמתו של חוסין". לצד זאת, העיתון פרסם כתבה שכותרתה "החביות האחרונות", שבה נטען כי "המלחמה היא כלכלית" וכי מצר הורמוז הוא זירת ההכרעה עם ארצות הברית.

נטען כי "הנפט והשליטה במעבר הימי הם מנוף הלחץ המרכזי של איראן, והפעלת לחץ על שוק האנרגיה העולמי היא הכלי האפקטיבי ביותר להשגת הישגים מול וושינגטון". הדברים מגיעים על רקע דיווחים על מחסור במיירטים אמריקניים שהשפיע על יכולת התמרון של וושינגטון.

עיתון המשהרי, המזוהה גם הוא עם המשטר, מציג את צעדות הארבעין כמפגן כוח של "ציר ההתנגדות". לצד הכותרת "ארבעין של מבקשי הנקמה", בולטת הצהרתו של מזכ"ל חיזבאללה שיח' נעים קאסם: "לא נעזוב את שדה המערכה".

ברקע מדגיש העיתון כי "המשא ומתן בין איראן לעומאן נמשך". בכך הוא משדר כי מבחינת טהראן, המשך המו"מ אינו בא במקום המשך העימות. כזכור, במערכת הביטחון הישראלית נערכים למציאות מורכבת וארוכת טווח מול איראן.