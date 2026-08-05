סיעת ש"ס פרסמה לפני זמן קצר (רביעי) תגובה חריפה במיוחד להחלטת בית המשפט העליון להקפיא את העברות התקציבים לחינוך החרדי שאושרו אתמול בוועדת הכספים. בהודעה נוקבת, טוענת הסיעה כי "שוב הוכיח בג"ץ שהוא הפך לסניף של האופוזיציה, כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה".
כזכור, השופט אלכס שטיין הוציא הבוקר צו ארעי המעכב את ביצוע ההעברות התקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים, בהיקף של כרבע מיליארד שקלים המיועדים למערכת החינוך החרדית. בהחלטתו ציין השופט שטיין כי "לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים", הוא מעכב את ההעברות עד לדיון מעמיק יותר.
בתגובת ש"ס נטען כי "החלטתו להקפיא העברות תקציביות שאושרו כדין בוועדת הכספים היא פגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק". הסיעה מדגישה כי מדובר בהעברות שעברו את כל השלבים הנדרשים בוועדת הכספים ואושרו על ידי הגופים המוסמכים.
"הצביעות זועקת לשמים"
ש"ס הציגה טענה מעולה: "הצביעות זועקת לשמים", כותבת הסיעה. "כפי שחשף ח"כ ינון אזולאי, הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות - ובג"ץ לא התערב".
על פי הנמסר מסיעת ש"ס, מדובר בתקדים זהה מבחינה פרוצדורלית שהתרחש בתקופת הממשלה הקודמת, אך אז בית המשפט העליון בחר שלא להתערב. "לא החוק השתנה ולא הנוהל השתנה", מדגישים בסיעה. "רק זהות הממשלה והציבור שמקבל את התקציבים".
התגובה מסתיימת בקביעה המתבקשת: "כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. זו חרפה". הסיעה רואה בהחלטה ביטוי לאפליה כלפי הציבור החרדי ומוסדות החינוך שלו.
יצוין כי יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי הגיב אף הוא בחריפות להחלטה וכתב: "אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן 'שמרנים', לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור".
ההעברות התקציביות שהוקפאו נועדו לתת מענה לפערים מתמשכים בתקצוב מוסדות החינוך, עובדי ההוראה ותוכניות הרווחה והמעטפת במגזר החרדי. העתירה נגד ההעברות הוגשה על ידי עמותת חדו"ש, חופש דת ושוויון, וחברת הכנסת נעמה לזימי, שטענו כי הדיון התקיים בניגוד לכללים שנקבעו לפעילות ועדות הכנסת במהלך פגרת הבחירות.
השופט שטיין קבע כי העתירה תובא לדיון בפני מותב תלתא בהקדם האפשרי, והמשיבים יגישו תגובות מקדמיות לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הדיון שייקבע.
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