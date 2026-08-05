סיעת ש"ס פרסמה לפני זמן קצר (רביעי) תגובה חריפה במיוחד להחלטת בית המשפט העליון להקפיא את העברות התקציבים לחינוך החרדי שאושרו אתמול בוועדת הכספים. בהודעה נוקבת, טוענת הסיעה כי "שוב הוכיח בג"ץ שהוא הפך לסניף של האופוזיציה, כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה".

כזכור, השופט אלכס שטיין הוציא הבוקר צו ארעי המעכב את ביצוע ההעברות התקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים, בהיקף של כרבע מיליארד שקלים המיועדים למערכת החינוך החרדית. בהחלטתו ציין השופט שטיין כי "לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים", הוא מעכב את ההעברות עד לדיון מעמיק יותר.

בתגובת ש"ס נטען כי "החלטתו להקפיא העברות תקציביות שאושרו כדין בוועדת הכספים היא פגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק". הסיעה מדגישה כי מדובר בהעברות שעברו את כל השלבים הנדרשים בוועדת הכספים ואושרו על ידי הגופים המוסמכים.

"הצביעות זועקת לשמים"

ש"ס הציגה טענה מעולה: "הצביעות זועקת לשמים", כותבת הסיעה. "כפי שחשף ח"כ ינון אזולאי, הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות - ובג"ץ לא התערב".

על פי הנמסר מסיעת ש"ס, מדובר בתקדים זהה מבחינה פרוצדורלית שהתרחש בתקופת הממשלה הקודמת, אך אז בית המשפט העליון בחר שלא להתערב. "לא החוק השתנה ולא הנוהל השתנה", מדגישים בסיעה. "רק זהות הממשלה והציבור שמקבל את התקציבים".