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אסונות בין הזמנים

טרגדיה בלתי נתפסת בסאות' בנד: חנה מלכה צוויג ע"ה ואחיה יוסף יהודה ז"ל טבעו למוות באגם מישיגן

חנה מלכה צוויג ע"ה בת ה-21 ואחיה יוסף יהודה צוויג ז"ל בן ה-18, נכדיו של ראש ישיבת "תלמודיק יוניברסיטי" במיאמי הרב יוחנן צוויג, נפטרו בבית החולים לאחר שהסירה בה שטו במהלך חופשה משפחתית התהפכה במימי אגם מישיגן | דיין האמת (בעולם)

ארכיון (צילום: מיכאל גלעדי/ Flash90)

טרגדיה קשה פקדה את הקהילה היהודית בסאות' בנד שבמישיגן, , עם פטירתם של שני אחים צעירים שטבעו למוות באגם מישיגן. חנה מלכה צוויג ע"ה, בת 21, ואחיה יוסף יהודה צוויג ז"ל, בן 18, נפטרו לאחר שהסירה בה שטו התהפכה במהלך חופשה משפחתית.

האירוע הטראגי התרחש ביום שני האחרון, כאשר המשפחה שהתה בחופשה באזור. האחים יצאו לשייט בסירה באגם מישיגן, אך בשלב מסוים הסירה התהפכה ושניהם נפלו למים. למרות מאמצי ההצלה, שני האחים טבעו.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום פינו את שני האחים לבית החולים המקומי במישיגן, שם הרופאים נאלצו בצער רב לקבוע את מותם. הידיעה הקשה הלמה את הקהילה היהודית באזור ואת משפחת צוויג הרחבה.

השניים היו נכדיו של רבי יוחנן צוויג, מייסד האוניברסיטה התלמודית של פלורידה - ישיבת "כולל בית משה חיים" במיאמי ביץ'. הרב צוויג, דמות מוכרת בעולם הישיבות האמריקאי, הקים את המוסד לפני עשרות שנים והפך אותו למרכז תורני מרכזי בדרום פלורידה.

ארה"בטביעהמישיגןאסון בין הזמניםבין הזמניםמישגן

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