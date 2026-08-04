תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות" בהנחיית יוסי סרגובסקי, הנוגעת בכל הפצעים המדממים של החברה הישראלית, בפרק טעון ומתוח אך גם מלא ברגעים ציניים וגדושים בהומור.

בחלקה הראשון של התוכנית עלתה לכותרות אמירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיה בממשלה הבאה מי שאינו לומד תורה באמת יצטרך להתגייס או לעמוד בפני סנקציות פליליות, כולל מעצר וכלא. האמירה, שנתפסה על ידי חלק מהמשתתפים כהתרחקות מחושבת של נתניהו ממה שנתפס בעיניו כ"משקולת פוליטית", עוררה תגובות חריפות מכל קצוות הפאנל.

עמדות חברי הפנל: גיוס, פוליטיקה ואלטרנטיבות

הרב ישראל טרופר (הפלג הירושלמי) טען כי הנציגים החרדים בנו פרופיל שגוי על נתניהו, כאילו הוא יילחם עבורם. לדבריו, נתניהו פועל לפי האינטרסים שלו בלבד, והציבור החרדי אינו יכול להסכים לקביעת מכסות ויעדים מראש.

(הפלג הירושלמי) טען כי הנציגים החרדים בנו פרופיל שגוי על נתניהו, כאילו הוא יילחם עבורם. לדבריו, נתניהו פועל לפי האינטרסים שלו בלבד, והציבור החרדי אינו יכול להסכים לקביעת מכסות ויעדים מראש. אייבי בנימין (תנועת "הדמוקרטים" וממארגני המחאות בבלפור) טען כי החרדים איבדו את כוחם כ"לשון מאזניים" והפכו למזוהים לחלוטין עם ימין ביביסטי. לטענתו, האמירות של נתניהו הן משחק פוליטי המיועד להרגיע את הבייס הציוני של הליכוד שזועם על סוגיית הגיוס.

(תנועת "הדמוקרטים" וממארגני המחאות בבלפור) טען כי החרדים איבדו את כוחם כ"לשון מאזניים" והפכו למזוהים לחלוטין עם ימין ביביסטי. לטענתו, האמירות של נתניהו הן משחק פוליטי המיועד להרגיע את הבייס הציוני של הליכוד שזועם על סוגיית הגיוס. אור ברק (יועץ פוליטי ויוצר תוכן) ציין כי במערכת הפוליטית מזהים שיח גובר בין גורמים באופוזיציה לבין הנהגות במגזר החרדי, וכי נתניהו מבין שאם לא יציב גבולות ברורים, חלקים נרחבים מהבייס שלו יעברו לתמוך בדמויות כמו נפתלי בנט או גדי איזנקוט.

(יועץ פוליטי ויוצר תוכן) ציין כי במערכת הפוליטית מזהים שיח גובר בין גורמים באופוזיציה לבין הנהגות במגזר החרדי, וכי נתניהו מבין שאם לא יציב גבולות ברורים, חלקים נרחבים מהבייס שלו יעברו לתמוך בדמויות כמו נפתלי בנט או גדי איזנקוט. איצלה כץ (אברך ומגיש 'מעייריב') הדגיש כי נתניהו פועל מתוך שיקול פוליטי קר ומחושב לקראת הבחירות. לטענתו, המטרה המרכזית נותרה הקמת ממשלת ימין, והתנהלותו של נתניהו מול החרדים משרתת טקטיקה זו בלבד.

הדיון התלהט עוד יותר בעקבות דבריו של ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד) בריאיון ששודר, בו טען כי ה-DNA הליכודי הוא אמוני, וכי "מי שחשב שהחרדים הם נטל - כבר לא בליכוד", תוך שהוא מגבה את העיקרון שמי שלומד תורה תורתו אומנותו, אך מי שלא – חייב במסגרת מתאימה.

הסקר המטלטל: העדפה למפלגות הערביות?

חלקו השני של הדיון עסק בנתוני סקר חדשות 12, לפיהם 68% ממצביעי המרכז-שמאל מעדיפים קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות על פני שותפות עם המפלגות החרדיות (23%).

אייבי בנימין נימק את הממצאים בטענה לשחיקה קשה בעמדות הציבור החילוני מאז אירועי ה-7 באוקטובר, תוך התייחסות למעמסת נטל השירות והכלכלה. מנגד, חברי הפאנל החרדים ואור ברק דחו בנחרצות את הטיעונים, ציינו את אחוזי התעסוקה הגדלים, המעורבות האזרחית וההתנדבות החרדית הנרחבת, והאשימו את השמאל בהסתכלות סלקטיבית ובפסילת ציבור שלם.

סערה במגזר: המחאה בעקבות פטירתו של יענקי פרבר ז"ל

לקראת סיום העלו המשתתפים את האירוע הכואב והשנוי במחלוקת של המחאות הסוערות שנערכו מול ביתו של בכיר בארגון "מעלות" לשילוב חרדים, יום לאחר תום השבעה על מייסד הארגון, יענקי פרבר ז"ל, שנפטר בגיל 32.

חברי הפאנל גינו מקצה לקצה את הפגיעה בכבוד הנפטר והכתובות שנרשמו, כאשר הדיון הציף את המתח הפנימי העמוק הקיים במגזר סביב יוזמות שילוב ומסלולי גיוס, ואת הפער בין הזרמים השונים ביחס לדרכי המחאה והמאבק על צביון עולם התורה.

מי איש השבוע?

אור ברק בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו, על יכולתו לייצר ספינים פוליטיים מהירים ולהסיט את השיח הציבורי.

איצלה כץ בחר באחיו הצעיר, אברך שיושב ולומד תורה ברציפות גם במהלך ימי "בין הזמנים".

הרב ישראל טרופר בחר בבחור הישיבה הלומד תורה, וקבע כי לימוד התורה הוא שמספק את החוסן הביטחוני והרוחני לחיילים בחזית.

אייבי בנימין בחר בח"כ גדי אייזנקוט, והגדיר אותו כביטחוניסט הישר שיוכל להוביל את המדינה ולהחליף את נתניהו.

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