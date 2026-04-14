כיכר השבת
איצלה כץ

איצלה כץ - אברך כולל ומגיש מהדורת החדשות הפופולרית במגזר החרדי "מעייריב"

איצלה כץ (קצבורג), אברך כולל המוכר במגזר החרדי כמגיש מהדורת החדשות הפופולרית במגזר "מעייריב". איצלה למד בישיבות ליטאיות מובילות כמו אור ישראל ופוניבז', ואת דרכו התקשורתית הוא החל באתר "המחדש". בשנת 2022 החל איצלה כץ לכהן כעורך וכתב לענייני חרדים ועולם הישיבות באתר "כיכר השבת".

ביוני 2023 עלתה לאוויר לראשונה - מהדורת מעייריב בהגשתו של איצלה כץ, מהדורה שהפכה לפופולרית ביותר במגזר החרדי בשל השפה הייחודית שלה המדבררת את שפתם של בחורי הישיבות. התוכנית משודרת מאז בכל ערב בקווי הנייעס הבולטים במגזר החרדי והפכה את איצלה כץ ותוכניתו - מעייריב, לפסקול של עולם התורה בתקשורת הישראלית בכלל והחרדית בפרט.

בחנוכה תשפ"ה, הפתיע איצלה כץ בהודעה על החלטתו לשוב לספספלי הכולל ולעזוב את עבודתו כעורך וכתב באתר כיכר השבת. איצלה החל לחבוש את ספסלי כולל "צילו של היכל" בעיר העתיקה, שם הוא לומד 2 סדרים מידי יום. את מהדורת מעייריב הוא המשיך להגיש בשעות הערב - לאחר סיום שעות לימודיו בכולל.

בתחילת שנת 2026 החל איצלה כץ להגיש את מהדורת "מעייריב" באתר "בבלי".

