אחרי 20 שנה בשידוכים: היתום המבוגר התארס בשעה טובה

שמחה גדולה ותדהמה של ממש התפשטו בימים האחרונים בקרב מכריו וידידיו של תלמיד חכם וירא שמים, עת הגיעה הבשורה המרגשת על אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת. החתן, יתום בן 38 ובן למשפחה מיוחסת, זכה סוף סוף להקים את ביתו לאחר שנות ציפייה רבות וארוכות. התרגשות רבה אפפה את כל מי שמכיר את מסכת חייו המורכבת של החתן, שסבל במשך שנים רבות מקשיים וניסיונות, וכעת זוכה לפתוח דף חדש ומאיר בחייו.

אולם, השמחה הגדולה וההתרגשות העצומה נמהלות בדאגה כלכלית כבדה המעיבה על ההכנות לחתונה. החתן, שגדל ללא משענת של הורים וסבל מעניות מרודה לאורך שנות בגרותו, ניצב כעת מול הוצאות הנישואין הכבדות כשהוא חסר כל יכולת כלכלית בסיסית לממן את צרכי החתונה המינימליים ביותר והקמת הבית החדש.

לנוכח המצוקה הקשה, נכנס לעובי הקורה הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, בעל ה'שביבי אש', המכיר מקרוב את המקרה הכאוב. בעדות נדירה ונוגעת ללב שיצאה ממעונו, פונה הרב שטרן לציבור בקריאה נרגשת לעמוד לימין החתן. "רציתי לעורר את אחינו בני ישראל אודות מקרה כאוב ביותר", שוטח מרן שליט"א את דבריו, ומתאר את החתן כ"בחור תלמיד חכם ירא שמיים, מגזע קדושים וטהורים".

בדבריו מרחיב בעל ה'שביבי אש' אודות התלאות שעבר החתן, ומעיד כי מדובר במי "שסבל שנות יתמות ועניות וקשיים למיניהם, והתבגר. ברוך השם, עכשיו אחרי 20 שנה, מגיע לשידוכים והוא זוכה להקים בית ולפתוח דף חדש בגיל 38". בשל כך, קורא מרן שליט"א לכל אחד ואחד להטות שכם ומציין כי "זכות גדולה היא למי שיחלץ חושים להשתתף ולבוא לעזרתו".

לקראת סיום דבריו, קובע הרב שטרן רף השתתפות של 360 שקלים לכל הפחות, ומעניק ברכה מפורשת לכל מי שיסייע לחתן האומלל: "בוודאי זכות אבותיו הקדושים תגן עליו ותעמוד לו לזכות, ויזכה במידה כנגד מידה להינצל מקשיים מעיקים, ויזכה הוא וביתו לחיים טובים, מאירים ושמחים, אמן ואמן".

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