ביום י"ז בתמוז, היום בו הובקעה העיר, הובקעו גם שערי השמיים ולקחו אליהם נשמה טהורה ומזוככת בייסורים. רבי ישראל יעקב בן חורין זצ"ל, בנו של הגאון רבי יהונדב זצוק"ל וחתנו של יבלחט"א הגאון רבי אשר עבאדי, השיב את נשמתו לבוראה והוא בן 56 בלבד.

כדי להבין מי היה רבי ישראל יעקב, צריך להסתכל על המספרים הבלתי נתפסים שמאחורי הייסורים. מנעוריו סבל מחולי ומכאובים פיזיים ונפשיים שהיו מרתקים כל אדם אחר למיטה בייאוש. אך הוא בחר בתורה כתרופת חייו.

הוא לא סתם למד; הוא בלע את התורה. חביבות מיוחדת הייתה לו למסכת חגיגה, עליה חזר במסירות נפש לא פחות מ-1,664 פעמים! את הלכות שבת החמורות שינן 400 פעמים, ואת ספרי הנ"ך סיים למעלה ממאה פעמים.

בני המשפחה מתארים מראה קבוע, קורע לב ומעורר השראה כאחד: בכל אירוע משפחתי, גם בבר המצווה של בן זקוניו שנחגגה לאחרונה, הוא ישב בירכתי האולם. נעזר בהליכון, בכיסא גלגלים או בקלנועית, מיוסר מכאבים – אך פניו קורנות מאושר, שקועות עמוק בתוך הספר.

אפילו בימיו האחרונים בבית החולים, כשמכונת חמצן על פניו וגופו קורס מקריסת מערכות (כליות, לב, ריאות), הוא לא פסק מלימודו. על מיטת חוליו סיים עשרות פעמים מסכתות, ואף התעקש לשלוח מבחנים של 'קניין ש"ס – דרשו' מתוך המחלקה! הזיכרון שלו היה כשל שר התורה – מסוגל היה לדקלם בעל פה את יבמות דף נ"ב או חולין דף ק"ג בלי לפספס אות.

התורה הייתה שעשועיו והצילה אותו מלהיאבד בעוניו. אשתו הרבנית, שמסרה את נפשה וטיפלה בו במסירות אין קץ, החזיקה את קירות הבית הרעועים. אבל עכשיו, הקירות קורסים.

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עם פטירתו, נותרה המשפחה מול תהום ריקה. האלמנה והיתומים מתגוררים בדירה שכורה, תחת עול של חובות אדירים. ארבעה מתוך חמשת הילדים טרם נישאו, כשהקטן שבהם רק הגיע למצוות. אך בשל מצבו הבריאותי המורכב של המנוח, הוא לא יכול היה להצטרף לקרן "ערבים".

אין להם שום רשת ביטחון. היתומים האלו נותרו פשוטו כמשמעו – ללא כלום. אין כסף לשכר דירה, אין כסף לתשלומי חשמל, מים וגז, ואין אפילו פרוטה שחוקה להתחיל לחשוב על חתונות הילדים.

כלל ישראל חייב להיות ה"ערבים" של משפחת בן חורין!

האבא מסר את נפשו על התורה מתוך ייסורים איוב. הוא לא ביקש דבר לעצמו בעולם הזה. עכשיו, זו חובתנו הקדושה להכיר לו טובה! אנחנו חייבים להרים את קרנה של המשפחה הרוממה הזו ולזעוק אליהם: אתם לא לבד!

אנחנו נהיה אלו שנדאג להם ללחם לאכול ובגד ללבוש, אנחנו נהיה אלו שנעמיד את היתומים האלו תחת החופה.

כל התורם 120 ₪ ומעלה, שמו יועבר אל בני המשפחה היתומים, אשר ייגשו במיוחד להתפלל ולעורר רחמים עבורכם בציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון. מי כיתומים שבורי לב, בניו של השקדן, יכולים לפעול עבורכם ישועות!

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