לא מצליחים להתאושש: הקהילה החרדית בעפולה אינה יודעת את נפשה

שבועות חלפו מאז ליל שבת קודש פרשת פינחס, הליל שבו נעצרו החיים בעפולה. הרה"ג ר' מרדכי דוד שטיגליץ זצ"ל, המלמד האהוב של תלמוד תורה "דרך אמת", נפטר בפתע פתאום בדמי ימיו – והותיר אחריו תשעה ילדים ששמונה מהם טרם באו בברית הנישואין, ועוד למעלה מ-20 תלמידים שנותרו מיותמים והמומים.

ימי השבעה הסתיימו זה מכבר, אך בבית המשפחה דבר אינו חוזר לשגרה. האלמנה והיתומים יושבים בביתם, המומים ושבורים, מתקשים לעכל את החלל העצום שנפער בחייהם. האב, שהיה עמוד התווך של הבית איננו. גם בקהילה מרגישים בחסרונו. הרב שטיגליץ היה הרוח החיה בקהילה, בעל הקורא ובעל התפילה, ראש ישיבת בין הזמנים ומלמד מיתולוגי שדורות של תלמידים מקהילות גבעת המורה, עפולה ועפולה עילית ראו בו את רבם המובהק. כעת כל זה נעלם באחת, והשבר גדול מנשוא.

בקהילה לא נותרו אדישים. מיד לאחר הפטירה הוכרזה מגבית פנימית, ובמודעה שהופצה נקבע כי כל משפחה תתחייב לתרום 100 שקלים בחודש במשך 36 חודשים, ולכל הפחות 50 שקלים בחודש. ההתגייסות המרגשת מעידה על מקומו של המנוח בלב בני הקהילה – אלא שמדובר בקהילה שרובה אברכיםב ני תורה, אשר האמצעים שלהם מוגבלים ביותר, וברור לכל כי משפחה בת תשעה ילדים, שנותרה ללא אב וללא מפרנס, זקוקה למעגל סיוע רחב הרבה יותר.

על רקע זה יצא רב ואב"ד כפר גדעון ועמק יזרעאל, הגאון רבי אברהם הלוי ליפשיץ, במכתב מיוחד ונדיר. במכתבו מתאר הרב את המנוח כמי שהיה "מופלא בכתר שם טוב שנשא כל ימיו לתפארת", ופונה לנדיבי עם ישראל בקריאה לעמוד לימין המשפחה. הרב מגדיר את התרומה כ"הצלה ממש", וכותב כי מדובר ב"מצווה רבה ונדירה" לתרום לאלמנה ולילדים "ביד נדיבה ורחבה".

בקופת העיר, שפתחה קרן חירום ייעודית למען המשפחה, מציינים כי הקהילה המקומית עשתה את חלקה במסירות נדירה, וכעת מוטלת החובה על כלל הציבור להצטרף ולהעמיד למשפחת המלמד בסיס של קיום בכבוד.

הגר"א ליפשיץ מברך במכתבו את התורמים כי "משאלותיהם יתמלאו לטובה", ומוסיף ברכות לנשיאת חן, לדורות ישרים ולהרווחה.

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