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מעמד תפילה מיוחד

בציון הגרי"ש אלישיב זצ"ל: מעמד ישועות מיוחד של חתנו הגר"י זילברשטיין

בשעות הקרובות יפקוד הגאון רבי יצחק זילברשטיין את ציון חותנו הגדול הגרי"ש אלישיב זצ"ל, למעמד מיוחד של תפילה וישועה לתורמי 'קופת העיר' | ניתן למסור שמות לתפילה (חרדים)

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בציון הגרי"ש אלישיב זצ"ל: מעמד ישועות מיוחד של חתנו הגר"י זילברשטיין (צילום: באדיבות המצלם)

במלאת 14 שנה להסתלקותו של הגרי"ש אלישיב זיע"א, אשר יום ההילולא שלו יחול מחר, יוצא הגר"י זילברשטיין, חתנו של בעל ההילולא, לפקוד את ציון חמיו, כשהוא עומד בראש בית דין של תלמידי חכמים מופלגים, מתוך מטרה להעתיר בתפילה ובתחנונים למען הכלל והפרט, ולפעול ישועה לזקוקים לה.

בציון הקדוש של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אשר ב'הר המנוחות' בירושלים, יפצחו הגר"י זילברשטיין ובית דינו באמירת פרקי תהילים, בתפילה ובתחנונים גדולים, כדי לפתוח את שערי הרחמים ולחנן בתפילה לפני יושב מרומים, להצלת ולהצלחת עם ישראל בעת צרתו, ובתפילה מיוחדת ונרגשת באופן מיוחד על תורמי 'קופת העיר' שנדבה רוחם אותם להעניק מכספם לצדקה לטובת נשמתו של מרן רבי יוסף שלום בן רבי אברהם זצ"ל, לכבוד יום ההילולא הי"ד.

לאחר התפילה הנרגשת והמשתפכת מלבו הטהור של הגר"י זילברשטיין וחברי בית דינו, יגישו שליחי 'קופת העיר את הרשימות של התורמים שנדבה רוחם אותם לתרום סכום של 310 שקלים, בגימטריא של ראשי התיבות של שמו של בעל ההילולא רבי 'יוסף שלום', להחזקת משפחות של תלמידי חכמים עניים.

הגר"י זילברשטיין ובית דינו יקראו שם אחר שם בפרטות, ויעתירו בתפילה מיוחדת על כל אחד ואחד מהתורמים, להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

לאחר המעמד הנרגש, יוגשו בפני הגר"י זילברשטיין ובית הדין, השטרות המיוחדים שהוכנו עבור התורמים תרומה קבועה. הגר"י זילברשטיין וחברי בית דינו יחתמו על שטר מיוחד שבו הם מעידים בכתב ובחתימת ידם, כי העתירו בתפילה עבור התורם בציונו הקדוש של רבינו בעל ההילולא, ובאו לחזק את תפילת בעשיית מעשה המסמל ברכה וישועה, באמצעות חתימת 'שטר מרן הגרי''ש' והענקתו לתורמים.

להעברת שמות הקליקו כאן>>>

קופת העיריצחק זילברשטיין
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